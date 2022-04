Alrik: 13 skäl till att F1 är …

Chefredaktören listar allt det bästa med Formel 1, men kommer också med en uppmaning: "Det är upp till oss miljarder tittare att få företag att förstå hur mycket de kan förlora på att förknippas med fel värderingar."

F1 är den enda sporten Alrik följer, men den är inte utan sina brister.

Hemma i soffan sitter jag som fastnaglad, skriker – eller sover … Men för förarna och alla anställda i stallen är det ständigt en strid på liv och död.

Är det därför vi tittar? Självklart!

Av alla jordens sporter är det bara F1 som jag följer, och har följt sedan Ronnie Petersons dagar. Och det finns minst tolv starka skäl för det. Håller du med mig? Häng med, så får vi se om vi tänker likadant.

Men innan vi går in på listan måste det absolut sämsta med F1 vädras: omoralen, som följer med sjuka mängder pengar.

När jag var liten skrev jag ett skolarbete om F1, samma år som idolen Ronnie Peterson omkom, och jag kommer aldrig att glömma ett uttalande från en PR-man på cigarettillverkaren John Player Special som kommenterade Ronnies död på gammalt klassiskt reklam-manér:

"All reklam är bra reklam."

Hur sover man om natten när pengar blir allt? Och tyvärr styr pengarna för ofta F1 förbannat fel – rakt i armarna på flera diktatorer sugna på personlig PR. Jag hoppas att de multinationella storföretagen till sist ser de otroligt stora PR-förlusterna och sätter press på FIA, så att vi slipper lopp i "fel" länder och – om Ryssland fortfarande styrs av Putin när tidningen kommer ut – bannlyser alla ryska kopplingar till sporten.

Det är upp till oss miljarder tittare att få företag att förstå hur mycket de kan förlora på att förknippas med fel värderingar.

Att domarna inte slår ner hårdare när man kör vid sidan om banan retar mig också, och mer stringenta domarbeslut är önskvärda – men i sammanhanget är det ett mindre problem. Vi ska ju ha något att "bråka" om.

Nu till topplistan!

1) Förarna! Även om alla inte har tagit sig till F1 enbart för sin skicklighet står världens absolut bästa förare på startlinjen. Den bilkontroll och vilja att vinna som de har … och modet, inte minst på regnpiskade banor. Men också alla personligheter, som man älskar eller kanske stör sig på. Tv-serien "Drive to survive" har fört in en ny dimension, eftersom man lär känna personerna och får en inblick i vilken enorm press alla lever under. Den mentala styrkan är kanske den största skillnaden mellan en vinnare och den som kommer sjua?

2) Omkörningarna. En riktigt snygg, djärv eller oväntad passering är en ren njutning – för oss som gillar att köra bil. Det är i högsta grad improviserade cirkusnummer där motståndaren gör allt den kan för att försvara sig. Förhoppningsvis får vi mer av den varan i år, med den nya aerodynamiken. DRS i all ära, men kul racing ger inte den tekniken.

3) Teknikracet. Världens snabbaste tävlingsbilar runt racerbanor fascinerar! Bara tanken på hur många supervassa ingenjörer, datorer och vindtunnlar som jobbar för högtryck för att göra bilarna snabbare gör F1 fantastiskt. Men visst var 80-talet med sexhjulingar, motorer med 8, 10 och 12 cylindrar, mängder av aerodynamiska hyss och elektronsika uppfinningar ännu häftigare.

4) Taktikspelet. Ett lopp kan avgöras av ett sekundsnabbt beslut. Smartast eller djärvast kan vinna över den som är snabbast. Men däck som bara håller några varv tycker jag förstör racingens idé.

5) Känslorna. Att titta på förarnas och teamchefernas kroppsspråk, ansiktsuttryck i med- och motgång är bara det en show.

6) Pengarna. Cirkusen, racing på Monacos gator, flärd, extravagans. Det helt galna skådespelet. Och vilken press pengarna sätter på alla …

7) Historiken. F1:s släktträd med bilar, team och förare – för att inte tala om stallchefer – det finns oändligt mycket att läsa!

8) Makten. F1 har gjort massvis för säkerheten i vanlig trafik och med modiga beslut kan man påverka tekniken och världen i rätt riktning. Förare som Vettel och Hamilton har inflytande på miljoner människor med sina moraliska ställningstaganden. De är inte "bara" supersnabba förare.

9) E-racing. Nu kan vem som helst med talang och tid bli världens bästa "F1-förare" – om än virtuellt.

11) Publiken. När såg du F1-supportrar slåss eller ragla omkring halvt medvetslösa?

12) Tv-sändningarna. Viasat gör ett riktigt bra jobb och som så många andra sporter gör sig F1 bäst på tv.

13 …) Ja, vad har jag missat?