Volvo Cars ökar omsättning och försäljning – men vinsten halverades under tredje kvartalet

Allting pekar uppåt för Volvo men företaget tyngs av kostnader som halverade vinsten under tredje kvartalet. Men 2018 blir ett rekordår, trots allt, det femte raka.

Även om Volvo Cars har vind i seglen blev det ett litet hack i skivan under tredje kvartalet 2018. Vinsten sjönk från 3,7 miljarder kronor (Q3 2017) till 1,8 miljarder. Vinstmarginalen blev 3,2 procent, jämfört med 7,6 procent under samma kvartal 2017.

Skälet till att vinsterna sjönk är lanseringskostnader, högre tullar samt lägre vinst vid licensförsäljning.

"Den bästa vägen framåt skulle vara en öppen, balanserad handel utan biltullar i EU, USA eller Kina," sa vd Håkan Samuelsson som kommentar till bokslutet.

Handelskriget mellan USA och Kina har påverkat Volvo Cars som fått ändra sin planering och flytta produktion. Den ursprungliga planen att bygga Volvo XC60 i Kina och exportera till USA är inte längre framkomlig, istället får USA XC60 som byggts i Torslanda.

För att frigöra produktionsvolym i Torslanda – och kunna producera fler XC60 – har en del av slutmonteringen av V60 flyttats till Gent i Belgien. Alla Volvos fabriker är uppbyggda kring samma flexibla produktionssätt och därför går det att flytta modeller mellan fabrikerna. Råkarosserna till V60 byggs dock i Torslanda.

Försäljningsökningen i Kina har mattats av men det har inte påverkat Volvo så mycket som fortfarande känner ett stort sug efter sina premiummodeller. Inte heller införandet av WLTP-cykeln 1 september dämpade Volvos försäljning i Europa. Volvos globala försäljning under årets första nio månader blev 472.467 bilar, varav 154.914 under tredje kvartalet.

Under årets första nio månader är det Volvo XC60 som överlägset toppar försäljningen med 134.975 bilar. På andra plats kommer XC90 med 70.329 bilar, följt av V40/V40 CC med 59.501 bilar. Nykomlingen Volvo XC40 sålde under perioden januari–september 48.543 bilar. Under 2015 sålde Volvo Cars för första gången över en halv miljon bilar (500.127) och Q3-rapporten pekar mot att 2018 kan bli första året med en försäljning över 600.000 bilar.

