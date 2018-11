Volvo XC40 vinner Women's World Car of the Year 2018

Vilken bil är bäst, enligt kvinnliga journalister? Juryn med 34 kvinnor från 27 länder vet svaret – Volvo XC40.

För nionde gången har juryn i "Women's World Car of the Year", förkortat WWCOTY, utsett årets bil. De 34 kvinnorna testkörde under en månad finalisterna BMW X2, Jaguar E-Pace och I-Pace, Porsche Cayenne, Peugeot 508 samt Volvo XC40.

De egenskaper som juryn värderade och betygsatte var säkerhetsnivå, valuta för pengarna, design, förvaringsutrymme, barnvänlighet, komfort, miljöegenskaper, färgval samt sex appeal. Det sistnämnda torde inte vara helt lätt att kvantifiera på ett objektivt sätt, men kan vara nog så viktigt vid bilköp. Män skulle nog benämna sex appeal som magkänsla.

Med liten marginal blev det Volvo XC40 som tog hem titeln, framför Jaguar E-Pace. Den kvinnliga juryn utsåg även "The Holly Reich Dream Car award" som i år gick till Aston Martin Vantage.

Ett nyinstiftat pris för året är ett branschpris till bilindustrin, "Women of Worth", där man lyfter fram en speciell kvinna. Den första att få denna utmärkelse blev Fiona Pargeter på Jaguar/Land Rover. Fiona Pargeter är chef över JLR:s avdelning för kundnöjdhet där man undersöker upplevelser på allt från bilars funktioner till besöken hos bilhandlare och verkstäder. Pargeter har i många år drivit på kvinnor att göra sina röster hörda och på det viset påverka utvecklingen av nya bilmodeller.

Nästa år ska den kvinnliga juryn utökas till 36 kvinnor från 28 länder. I den nuvarande juryn finns det ingen representant från Sverige.

Det börjar bli trångt om utrymme i Volvos vitrinskåp. Volvo XC40 blev Årets bil 2018 i Europa och senare vann XC60 det globala priset WCOTY.

Fiona Pargeter på Jaguar/Land Rover är den första personen som fått utmärkelsen "Women of Worth", årets kvinna inom bilindustrin. Som av en händelse döljs hon nästan helt av fyra kostymnissar...

