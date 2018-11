Ungefär 1:50 in i filmen ser vi plåtbitar som hettas upp, vilket är en del av Fords helt automatiserade presshärdning. Borstålet hettas upp till över 900 grader och går sedan snabbt in i pressverktyget som pressas samman hydrauliskt med ett tryck på 1.150 ton.

Man ser i filmen att stålet är nästan gult av värme när det är på väg in i pressverktyget. Borstålet kyls ner på bara tre sekunder i verktyget och härdas på det sättet. Det är en liknande metod som smeder använt i alla tider för att ythärda stål, till exempel på svärd och yxor.