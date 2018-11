Ett första smakprov: The Grand Tour säsong 3 – börjar sändas 18 januari

Precis som vi trodde, säsong 3 innehåller mycket däckrök, explosioner, asgarv och udda resmål. Se första smakprovet på YouTube.

Ska James May och Jeremy Clarkson behöva vänta på Richard Hammond även nästa säsong?

Den tredje säsongen av Amazon-serien The Grand Tour börjar ovanligt sent, 18 januari. I smakprovet nedan, den första trailern, får vi se en del av det vi har att se fram emot från Jeremy Clarkson, Richard Hammond och James May.

En del detaljer har läckt ut om tredje säsongen av The Grand Tour. Bland annat har teamet varit i Arjeplog och vintertestat Lamborghini Urus. Dessutom har man besökt Colombia, Detroit, Skottland, Hong Kong, London, Mongoliet och Frankrike.

Föregående säsong präglades av olyckor och sjukdom. Jeremy Clarkson hamnade på sjukhus för vård av en allvarlig lunginflammation och Richard Hammond gjorde en riktigt otäck avåkning med elbilen Rimac Concept One. Även James May levde farligt, men på hans eget vis... Förhoppningsvis slipper vi den typen av dramatik i tredje säsongen av The Grandt Tour. Första avsnittet sänds 18 januari 2019.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Prenumerera Jag har läst och godkänner villkoren.