Morgan släpper nytt – Plus Six blir första nya modellen på 19 år

Genèvesalongen 2019 är öppnad och nyheterna har börjat strömma ut. En av dem kommer från Morgan, som släpper en ny modell för första gången på 19 år, då Aero 8 lanserades.

Morgan Plus Six som den nya modellen heter, är faktiskt helt ny även om det inte riktigt ser ut så. Men Morgon ändrar inte sitt formspråk i första taget. V8:an under den långa huven får dock flytta på sig till förmån för den snålare och grönare raka turbosexan på tre liter från BMW (med internkoden B58) på 340 hästar.

Samma motor som vi får se i kommande Z4 och Toyota Supra, bland annat.

Växellådan blir automatisk via en 8-stegad ZF-låda med paddlar på ratten som skickar kraften till bakhjulen. Antispinn får man klara sig utan, man får endast hjälp av en diffbroms för förbättrat grepp ut ur sväng. Faktum är att det enda elektriska hjälpmedlet Morgon Plus Six kommer med är ABS-bromsar.

Chassit i aluminium är helt nytt och starkare än tidigare, och på klassiskt Morganmanér är chassit förstärkt med brittiskt askträ. Genom den nya chassistrukturen och det 18 millimeter förlängda axelavståndet har Morgan frigjort 20 centimeter mer utrymme i kupén.

Morgan Plus Six väger in på bara 1.075 kilo så den blir nog ordentligt kvick. Priserna startar på 80.000 pund eller 985.000 i dagens penningkurs.

