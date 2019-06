Brabus 800 Black Ops – ännu en grym G-wagen

Tillverkaren Brabus, som ägnar sig åt att vässa redan vassa Mercedesmodeller, verkar har feltolkat uttrycket "less is more" och istället antagit en "more is more"-metodik. Det märks om inte annat i en av deras senaste skapelser.

Brabus har återigen gjort sin tolkning på hur en Mercedes G-Wagen borde vara. Denna gång har det resulterat i Brabus 800 Black Ops. Bilen har en bred och aggressiv framtoning tack vare Brabus Widestar-paket som breddar bilen med en hel decimeter. En decimeter som innebär ett mer "dynamiskt yttre", enligt Brabus själva.

De smidda, blanksvarta aluminiumfälgarna är 23 tum stora och runt dessa sitter prestandadäck från Continental, Pirelli eller Yokohama beroende på vilken tillverkare du föredrar. Däckdimensionen är 305/35 R23 runt om.

Under huven sitter en dubbelturbo-V8:a på 4 liter som är god för 800 hästar och 1.000 Nm. Tillräckligt för att skicka Brabus 800 Black Ops från 0 till 100 på 4,1 sekunder och vidare till en elektroniskt hejdad toppfart på 240 km/h.

Invändigt är det skinn för hela slanten. Dessutom är kupén varsamt men tydligt beklädd med Brabus-loggor för att hela tiden påminna föraren och passagerarna att detta minsann inte är någon vanlig G63 AMG. På handtaget framför passageraren syns också att man sitter i något så unikt som en av tio bilar.

Så om du vill ha en gäller det att inte vila på hanen för länge.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev. Prenumerera Jag har läst och godkänner villkoren.