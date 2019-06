Volvo On Call – standard på alla nya Volvomodeller från nästa år

Från nästa år återfinns Volvo On Call-knappen i alla nya Volvobilar.

Volvo säger sig vilja göra bilägandet enklare, säkrare och tryggare för sina kunder. Därför utrustar man samtliga Volvomodeller, från 2020 och framåt, med Volvo On Call.

Volvo On Call är ett assistanssystem som gör det möjligt för ägaren att kontrollera sin bil via Volvo On Call-appen. Tidigare har detta varit ett tillval som fått göras vid beställningen av bilen.

Sedan första april 2018 är det obligatoriskt med ett automatiskt nödanropssystem, i Volvobilar känt som eCall eller "SOS-knappen", på alla nya bilar som säljs inom EU. eCall sänder vid en olycka ut bilens exakta position, vilken färdriktning den har, vilken typ av fordon det är samt chassinummer och drivmedel till närmsta SOS-central. Detta för att påskynda och underlätta räddningsinsatser.

"När Volvo On Call nu blir standard får Volvokunder på de nordiska marknaderna, utöver eCall, tillgång till fler tjänster. Tjänster som gör bilägandet enklare, säkrare och tryggare", säger Jesper Mattiasson, ansvarig för Volvo On Call på Volvo Cars Sverige.

Förutom de rent säkerhetsmässiga fördelarna har Volvo On Call också en hel del bekvämlighetsfunktioner. Via Volvo On Call-appen kan ägaren exempelvis låsa och öppna bilen, skapa körjournaler, boka service och (om bilen är utrustad med klimatpaket) starta värmaren i bilen.

Volvo On Call blir alltså standard på alla Volvos bilar och modeller i hela Norden från 2020 och kan eftermonteras på modellerna V60, V60 Cross Country och S60 med modellår 2019.

