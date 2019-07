Slutkört för Volkswagen Beetle

Den 10 juli 2019 skrevs ett stycke bilhistoria då den allra sista Volkswagen Beetle tillverkades.

Den sista "Bubblan" har tillverkats. Under onsdagen rullade det allra sista exemplaret av Beetle av tillverkningsbandet i vid fabriken i Mexiko ackompanjerad av mariachiband och festligheter. Därmed är en 80-årig era med en av Volkswagens allra mest ikoniska modeller över.

Den ursprungliga "Bubblan" började sitt liv i mitten av 30-talet. Den tyska regeringen med Adolf Hitler ville ta fram en billig och praktisk bil till det tyska folket. 1938 startade produktionen av Volkswagen Typ 1 som var bilens namn men som i folkmun senare kom att kallas för Beetle, Käfer eller Folkabubbla, beroende på i vilket land.

Efter att kriget tillfälligt stoppat produktionen kom den igång på riktigt och efter 10 år hade hela 10 miljoner exemplar byggts. Succén för den billiga folkbilen var ett faktum. 1972 gick Typ 1 om T-Forden som världens mest tillverkade bil. Den sista europeiska Typ 1 tillverkades 1978 men produktionen fortsatte i Brasilien och Mexiko fram till 2003. Totalt tillverkades 21,5 miljoner exemplar av Typ 1.

Långt innan den sista Typ 1 rullade av bandet hade Volkswagen börjat att skissa på en efterföljare och 1997, när retro var på högsta modet, presenterades New Beetle som en trendig hyllning till den legendariska modellen. Den runda designen med friliggande skärmar kändes igen men under skalet var allt nytt och modernt. Den svansmonterade lyftkylda boxermotorn var ersatt med teknik från dåvarande Golf och New Beetle hade frontmonterad vätskekyld motor och framhjulsdrift.

Modellen väckte till en början stor uppståndelse men köpsuget ville inte riktigt infinna sig. Den nya Bubblan kunde inte riktigt slå an nostaligikänslorna hos bilköparna trots Volkswagens försök med blomvas på instrumentbrädan. Totalt såldes 1,2 miljoner exemplar av New Beetle under de 13 år som modellen tillverkades.

2011 kom en uppdaterad version som växte till sig på längden och bredden. Modellen som nu hette enbart Beetle fanns som kupé och som öppen version. Inte heller denna modell lyckades attrahera kunderna i den omfattning som Volkswagen önskade. I september 2018 kom beskedet att modellen skulle läggas ner. Den 10 juli rullade alltså det absolut sista exemplaret av Beetle ur fabriken i Puebla Mexiko efter totalt 530.000 tillverkades exemplar.

Eller gjorde den det? Trots att Volkswagen sagt att det inte går att hålla liv i en modell hur länge som helst är varumärket Beetle nog alldeles för värdefullt att bara begrava i arkivet. Volkswagens Nordamerikachef verkar inte heller helt ha avslutat kapitlet med Beetle. På tidigare fråga om det finns några planer på att "bubblan" kan få nytt liv i framtiden svarar han kort: "Never say never."

