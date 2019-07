Volvo XC60 byggs i Kina och fraktas till Europa – även till svenska kunder

De XC60 som säljs i Europa är byggda i Kina. Och XC60 från Torslanda exporteras till USA. Snurrigt? Det finns goda skäl och förklaringen stavas handelskrig.

De flesta XC60 som levereras i Sverige byggs i Torslandafabriken, med två undantag: T8 och T4.

Volvo Cars har fått göra en rockad på grund av de strafftullar som USA och Kina byggt upp under sitt pågående "handelskrig". USA har belagt Kinatillverkade bilar med 25 procent tull och Kina har svarat med samma mynt.

Därför blir det ekonomiskt ointressant att bygga Volvo XC60 i Chengdu-fabriken i Kina och exportera bilarna till USA, som Volvo ursprungligen planerat. Och den USA-tillverkade Volvo S60 blir ointressant att exportera till Kina, av samma skäl.

Men Volvo måste upprätthålla sin försäljningsvolym av XC60 i USA och därför exporteras en stor del av de bilar som byggs i Torslandafabriken till Nordamerika. För att kompensera bortfallet har Volvo istället börjat exportera XC60 från Chengdu till fabriken i Gent, Belgien. Från Gent levereras sedan XC60 till de flesta större marknader i Europa.

De Volvo XC60 som levereras till kunder i Sverige är nästan uteslutande byggda i Torslandafabriken. Undantaget är XC60 T8 Twin Engine och XC60 T4, som båda byggs i Chengdu.

Det var under 2017 som Volvo Cars etablerade en ny transportmetod på en järnvägslinje mellan Kina och Europa. "One Belt, One Road". En modern sidenväg, om man så vill. Volvo S90 som byggs i Daqing exporteras globalt, däribland till Europa.

De XC60 som byggts i Chengdu-fabriken i Kina fraktas med tåg, den så kallade sidenvägen, till Volvos fabrik i Gent. Därifrån skickas de vidare till de större marknaderna i Europa.

Tågvagnarna är byggda i två plan. När tågen går tillbaka från Gent till Kina fylls de med Volvo V40 (Gent) och XC90 (Torslanda).

