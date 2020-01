Bilåret 2019 – tredje bästa någonsin för personbilar

Räkneverket stannade på 355.704 när fordonsförsäljningen för 2019 summeras, vilket innebär det tredje bästa året någonsin försäljningsmässigt. Bil Swedens prognos för 2019 var från början 335.000 bilar. Den siffran reviderades sedan till 345.000 bilar i november, men överträffades alltså med drygt 10.000 bilar.

"Den prognos på 335 000 personbilar som vi lade i början på 2019 och som vi reviderade till 345 000 bilar i november överträffades. Det berodde på en mycket stark avslutning på året. Enbart i december ökade registreringarna med 108 procent. Många passade på att köpa och registrera sin nya bil innan fordonsskatten återigen höjdes kraftigt från 1 januari 2020 när den nya testmetoden WLTP infördes i Bonus-malussystemet. Lätta lastbilar, som också fått kraftigt höjd fordonsskatt från 1 januari, ökade med 168 procent i december", säger Jessica Alenius, vice vd på Bil Sweden.

Noterbart är att laddbara bilar, alltså elbilar och laddhybrider, stod för 11,4 procent av försäljningen i fjol. Att jämföra med 8,2 procent under 2018. Enligt Bil Sweden så kommer den siffran att öka ordentligt under de kommande åren.

"Vår prognos är att andelen laddbara personbilar av nyregistreringarna kommer att öka kraftigt till 30 procent under 2020 och 40 procent under 2021. Enligt BIL Swedens färdplan beräknas andelen laddbara fordon 2030 uppgå till 80 procent. Bakgrunden till den ökade andelen är en ökad produktionskapacitet och ett ökat modellutbud, då ytterligare ca 100 elbilsmodeller och lika många laddhybrider kommer att lanseras under de närmaste två åren. Idag har vi en högre efterfrågan än utbud av dessa fordon. För att säkerställa den snabba omställningen till laddbara fordon är det viktigt att vi har rätt styrmedel på plats, inte bara vid köpet utan även vid brukandet av bilen, och inte minst viktigt är att utbyggnaden av laddinfrastrukturen går i takt med den ökade efterfrågan", säger Jessica Alenius.

Föga förvånande är det Volvo som är svenskarnas favoritmärke, och det för 62:a året i rad. Topp 6 finns övrigt bara två tillverkare – Volvo och Volkswagen. Här nedan följer topp tio-listan över sålda bilar under 2019.

De mest sålda bilarna 2020

Model: Sålda bilar: Volvo S/V60 23.179 Volvo S/V90 14.714 VW Golf 14.221 Volvo XC60 13.091 VW Tiguan 11.655 VW Passat 8.907 Kia Niro 7.887 Volvo XC40 7.593 Kia Ceed 6.242 Nissan Qashqai 6.213