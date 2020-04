Rekordfå döda i marstrafiken

Det har aldrig dött så få personer i trafiken under mars månad som i år.

– Det är första gången vi noterar så få omkomna per månad i trafiken. Antalet döda är under hälften än snittet för mars för de senaste tio åren, säger Khabat Amin, statistiker på Transportstyrelsen.

Under mars 2020 omkom sex personer och 922 personer skadades (83 svårt skadade och 839 lindrigt skadade) i vägtrafiken. Det är fyra färre omkomna jämfört med mars månad 2019 och långt under medeltalet de senaste fem åren. Under 2015-2019 dog i snitt 15 personer under mars månad.

Fyra av de omkomna personerna i år hade färdats i personbil och två var gående som blivit påkörda. Tvä bilister omkom i singelolyckor och två bilister omkom i mötesolyckor. Två av de omkomna var över 65 år.

Även om man tittar på hela år så har dödstalen sjunkit. Under de senaste 12 månaderna (april 2018 - mars 2019) har 208 personer omkommit i vägtrafiken. Motsvarande siffra ett år tidigare är 327 personer.

Sett ut ett femårigt perspektiv har antalet omkomna minskat med 24 procent.