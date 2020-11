Forskare: Fellastade hantverkarbilar en dödsfälla

Krocktester som Folksam utfört visar en kraftigt ökad skaderisk om hantverkarbilar lastas fel.

Även om en bil har en mellanvägg mellan förare och lastutrymme kan lös last tränga igenom och träffa förare och passagerare vid en krock.

Det visar en krocktest som Folksam utfört där två hantverkarbilar lastas med 270 kg last. I det ena testet förankrades lasten, medan i det andra testet var lasten lös. Hastigheten var 64 km/h.

I båda bilarna fick krockdockorna höga mätvärden på bröstkorg och underben vilket berodde på att stolar och ryggstöd pressades framåt av lasten. Det minskade i sin tur benutrymmet och ökade krafterna mot bröst och buk.

Testerna visar att de hyllsystem som används i många hantverkarbilar kan vara en olycksrisk, även om de är säkrade. I en av testerna, där hyllsystemet lastades tungt, så lossnade hela hyllsystemet och pressade både mellanvägg och förarstol framåt.

– Testresultaten påvisar brister på flera punkter som medför en ökad skaderisk. Det handlar bland annat om att hyllsystemens infästningar i bilen lossnar och orsakar skada på föraren samt bilens förmåga att hindra lös last att tränga in i kupén. Testerna påvisade också problematiken med att säkra mycket last i hantverkarbilar, säger Anders Ydenius, Trafikforskare på Folksam.

Han menar att tillverkare av hyllsystem borde ta ansvara för att krocktest sina produkter för att kunna ange hur mycket hyllorna kan lastas för att klara en krock.

Anders Ydenius anser även att hyllorna borde kontrolleras vid fordonsbesiktningen och att fordonstillverkarna ska säkerställa att surrningsöglor håller för en krock.

I krocktestet med lös last trängde föremål dessutom igenom mellanväggen, vilket kan innebära dödsfara.

