Vi har kört Toyota GR Yaris: ”Trepipen är fantastisk!”

Toyota GR Yaris är "the talk of the town" just nu. Nykomlingen har gjort en omvänd homologeringsrunda. Enligt Toyota utvecklades den först som rallybil tillsammans med deras framgångsrika WRC-team med Tommi Mäkinen i spetsen för att sedan ställas om till en gatbil.



Världspressen har hyllat bilen. Top Gears Chris Harris kallar den för "a little slice of genius". I det första skedet tilldelas Sverige 70 bilar, och vi skickade ut redaktionens Toyotanestor, tillika Celica GT-Fourägare, Wiggo Björck för att syna den arga, hårda nykomlingen.

Vilka var dina första intryck?

– Det första man märker när man kliver in, om man suttit i en vanlig Yaris, är att mycket är sig likt. Inte minst gäller det sittställningen som är rätt hög för en sportbil. Det är dock helt i sin ordning för en "hot hatch".

Reaktionerna på GR Yaris har ju varit nästan odelat positiva. Kände du dig påverkad av det när du skulle köra?

– Absolut, man har ju formligen tvångsmatats med superlativ om den här bilen. Men jag har medvetet hållt mig ifrån att lusläsa om bilen för att ändå kunna bilda mig en egen uppfattning. Sedan är det så att jag rent rationellt tycker att konceptet är helrätt – låg vikt och manuell växellåda. En härligt simpel, mekanisk bil.

Alcantara och syntetläder kryddar en annars ganska oförändrad interiör jämfört med vanliga Yaris.

Sorgligt nog fick Toyota skrota tävlingsversionen på grund av den uteblivna tävlingssäsongen i år. Det gör inte brickan mindre sann.

– Är den så fin att köra som man hoppats på?

Ja, det är den defintivt! Den är fast i chassit och ligger fint i kurvorna och den drar verkligen nytta av sin lätta vikt. Om något tycker jag nog att Toyota hade kunnat komma undan med ett ännu fastare chassi, men så ska ju eftermarknaden ha något att göra också.

Var det något som överraskade dig positivt?

– Jag var orolig att styrningen skulle vara långsam och elservotypiskt vag likt Toyotas andra modeller idag. Det var den inte alls, och jag skulle vilja påstå att det är Toyotas bästa elservo någonsin. Min Celicas hydrauliska dito vinner dock fortfarande vad det gäller vägkänsla.

GR Yaris vinner inga skönhetstävlingar enligt vår reporter, men tuff är den!

Bromsoken är röda på bilar med Circuit Pack. I vår reporters mening är bromsarna och fälgarna lite väl överdimensionerade för en så lätt bil. Sedan när har rallybilar 18-tumsfälgar?

Någon negativ överraskning?

– Jag är lite besviken på att det spelas upp fejkat motorljud i kupén. Dels är det ett otyg som bilbranchen håller på med idag, och dels behövs det inte. Trepipen låter stundtals riktigt gott trots att den är lite kvävd av sitt partikelfilter. Men det är ju alla bilar numera.



– Annars är det inte mycket som är fejk med GR Yaris. Exempelvis är alla luftintag i fram där av en anledning och jag får nog ändå säga att jag köper Toyotas påstående att man började med att bygga en rallybil som man sedan slätade till lite för att skapa en gatbil, inte tvärtom.

– Underligt nog är dock kolfiberväven på taket fejk, trots att själva takpanelen verkligen är tillverkad i ett kolfibermaterial. Det är ett speciellt blandmaterial kallat Sheet Molding Compound, SMC, som Mitsubishi Chemical utvecklat. Det ser dock inte lika fräsigt ut som kolfiberväv så därför har man ha valt att täcka det med film. Själv hade jag nog hellre haft det i karossfärgen, men nåväl.

Vad får du för känslor när du kör bilen?

– Den är väldigt förtroendeingivande. Det går att köra fort och vara vågad bakom ratten. Jag skulle gärna vilja prova den på bana för att komma närmare gränsen, för dit vill bilen hela tiden.



GR Yaris har ju förärats med en manuell växellåda, hur är den?

– Den har korta, fina slag – nästan som en shortshift. Påminner mycket om Mazda MX-5 – vilket är mycket positivt!

Växellådsbyte på Celican hemma i Björcks-garaget, april 2019.

Du kör ju en Celica GT-Four till vardags, en bil som lite av anfader till GR Yaris. Känns det igen på något sätt?

– Både ja och nej. Toyota är väldigt måna med att i sin marknadsföring nu framhäva hur starkt arvet från min bil är. Carlos Sainz tog ju hem segern i WRC med en 1990. Däremot är Celican en liten lågbyggd liftbackcoupé som Toyota egentligen med skohornet klämde in sitt nya fyhjulsdriftssystem Alltrac i. En charmig bil som är verkligen hemsk att mecka med. Tro mig!

– Jag fick faktiskt tillfälle i januari att titta på Yarisens drivlina och chassi. Den är helt klart en mer sofistikerad och genomtänkt konstruktion, särskilt vad det gäller fyrhjulsdriften. Eftersom den är en "hot hatch" får jag betydligt mer Starlet Glanza Turbo-vibbar än Celica GT-Four dock. Den bilen var en riktig gammal goding som aldrig såldes officiellt i Europa.

– Jag måste för övrigt tillägga att det är imponerande att en nytappning som GR Yaris faktiskt är runt 100 kg lättare än sin anfader, även om man tagit till lättviktsmaterial för att klara målet. I och för sig är Celican fullkomligt överdrivet konstruerad enligt för tiden typiskt Toyota-manér, men ändå.



Om man blir sugen på att köpa en GR Yaris nu när man läst denna – vad kostar den?



– Den namnlösa instegsvarianten har massa bekvämligheter som exempelvis en uppgraderad ljudanläggning och parkeringsvarnare runtom. Den börjar på 398.900 kronor. Det du vill ha är dock en GR Yaris med Circuit Pack. Den kostar 420.900 kronor men då får du framförallt Torsendiffar på både fram- och bakaxeln, sportfjädring och lite extra förstärkningsstag. Det är sånt jag själv fått eftermontera på min bil.

Kommer du att byta ut din Celica mot en GR Yaris?

– Aldrig i livet! Första kärleken och allt det där... Däremot får den första som sätter en GR Yaris i ett träd gärna slå mig en pling. Jag har redan börjat skissa på hur drivlinan möjligen skulle kunna få plats i Celican. Helt allvarligt dock hade jag gärna haft båda om jag hade haft plats för dem. Som det ser ut kommer det här bli en samlarbil av rang från dag ett. Vill man verkligen ha en är det därför inte en lika bra idé som det brukar vara att vänta på begagnade exemplar.

Snälla Tomten... 13 Gasa 6 Bromsa