HKS vässar ikoniska Nissan Skyline GT-R med F1-teknik – siktar på 600 hk och 5 l/100 km

Det japanska eftermarknadsföretaget visar nu upp ett trimkit för Nissan R32 Skyline GT-R som inte bara ska öka effekten – det ska också sänka både förbrukningen och utsläppen drastiskt.

Tre gånger effekten och samtidigt en mer än halverad förbrukning – är det verkligen möjligt med en 32 år gammal motor? Tydligen, om vi ska tro den välrenommerade japanska trimmarfirman HKS.

Företaget håller just nu på att ta fram en hel hög med trimdelar under namnet "Advanced Heritage" till motorn i Nissans gamla fyrhjulsdrivna sportbil Skyline GT-R från 1989 för att åstadkomma just detta.

Målet med utvecklingsprojeket ska vara 600 hästkrafter, 20 km/l (5 l/100 km) och en utsläppssiffra som ska vara enligt Japans senaste utsläppsnorm. Från fabrik presterade Skyline GT-R officiellt 280 hästkrafter och 353–392 Nm samt en av japanska ägare rapporterad förbrukningssiffra på drygt 7,73 km/l (12,94 l/100 km).

För att åstadkomma sitt mål har HKS ingenjörer applicerat modern förbränningsmotorteknik på den åldrade 2,6 liters dubbelturbo-sexan. Huvudnumret är ett förbränningsknep vi känner igen från Formel 1.

F1-motorer använder sedan 2014 så kallade förförbränningskammare (pre-combustion chambers), något som lite förenklat låter dem ha höga kompressionsförhållanden och köras på väldigt magra bränsleblandningar utan knackning. Det höjer energieffektiviteten drastiskt – vilket både ger mer effekt, bättre förbrukning och sänkta utsläpp. Konceptet med förkammare är inte nytt utan har använts i strax 100 år på dieselmotorer – fast av lite andra skäl.

HKS visar i videon ovan upp vad som nog kan beskrivas som ett tändstift med en inbyggd sådan kammare. Några modifikationer av cylinderhuvudet i sig verkar inte ha gjorts. En förvånansvärt simpel lösning.

Nästa knep som visas upp är att använda "vertikala", vinklade turboaggregat för att få rakare luftkanaler och därmed bättre flöde – något som också ger mer pulver.

Till sist har HKS tagit fram ett nytt insug i kolfiber med två plenumkammare och dubbla bränslespridare per cylinder. Det flödesoptimerade insuget ska bidra till att hålla insugsluften kyld medan de dubbla spridarna per cylinder möjliggör en mer exakt dosering av bränslet.

Några fler detaljer, så som när dessa delar kan tänkas bli tillgängliga på marknaden avslöjas inte. Vi kan däremot nog räkna med att någon eventuell färdig sats eller "crate motor" inte kommer bli alltför billig. Enligt HKS själva ska i alla fall en efterfrågan finnas bland kunderna. Dessa ska vilja fortsätta köra sina gamla GT-R:er, fast med samma prestanda som de kan få i nybilar.

Intressantast med det hela är att samtliga av lösningarna HKS tagit fram skulle kunna användas på i princip vilken äldre bensinmotor som helst.

Vilken motor skulle du vilja se moderniseras på det här viset?

