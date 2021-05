Indy-guide: Starten för #monthofmay

Indycar och Indylights befinner sig i Indiapolis. Det innebär startskottet för Month of May, som toppas med väldens största biltävling – Indy 500.

Linus Lundqvist kör i helgen.

Det är ingen Formel 1 denna helg. Vi får vackert vänta en vecka på F1-sportens juvel i kronan, Monacos Grand Prix. Detta brukar krocka med världens största race, Indy 500, men i år har vi tur då de ligger på olika helger. Indy 500 körs den 30 maj.

Men den här helgen kör Indycar på innerplanen, och en del av ovalen, till Indianapolis Motor Speedway. Det är alltså dags för GMR Grand Prix, och Felix Rosenqvist är laddad!

– Jag tog min första pole position i Indycar på den här banan, så det känns alltid bra att komma tillbaka, säger Felix Rosenqvist. Nu har vi haft en tuff start på den här säsongen, men vi fick väldigt lovande besked i Texas och förhoppningsvis kan vi bygga vidare på den känslan i Indy nu i helgen.

Helgens tävlingar körs över två dagar, fredag och lördag, med racestart på lördag kväll svensk tid. Direkt efter GMR Grand Prix kommer Felix Rosenqvist, Marcus Ericsson och resten av fältet att gå in i träningsveckan inför Indy 500.

Helgens tv-tider på V Sport Motor och Viaplay

Fredag 14 maj

Fri träning 1: 15.30–16.15 (ej tv-sänd)

Fri träning 2: 19.00–20.00

Kval: 22.30–00.15



Lördag 15 maj

Warm-up: 16.45–17.15 (ej tv-sänd)

Race (85 varv): 20.30–23.15

Linus Lundqvist.

På plats finns även supportserien Indylight där svenske Linus Lundqvist kör, och utmärker sig. Med en seger och ytterligare två pallplatser på de första fyra racen har Lundqvist bevisligen hittat sig tillrätta snabbt, där han efter två tävlingshelger ligger tvåa totalt i förarsammandraget.

För Lundqvist är det inte bara ytterligare en chans att fylla på sitt guldkantade CV, utan dessutom att göra det på "hemmaplan". Tyresö-sonen är stationerad i närbelägna Carmel under racingsäsongen, bara en halvtimme från banan - och hans team Global Racing Group with HMD Motorsports finns också i den direkta närheten.



– Det ska bli kul att få tävla här hemma den här helgen, säger Linus Lundqvist. Jag spenderar nästan all min tid i och omkring Indianapolis, men jag har faktiskt aldrig kört på själva banan. Det blir första gången nu.

Indy Lights-tävlingarna inleddes redan under torsdagen med två testpass och den officiella fria träningen. Helgens första kval och race körs på fredag, följt av samma procedur på lördag när kval och race nummer två ska avhandlas.



Alla säsongens pass streamas live direkt på Linus Lundqvists hemsida, www.linuslundqvistracing.se.

Helgens tider

Fredag 14 maj

Kval 1: 14.35–15.05

Race 1: 20.10



Lördag 15 maj

Kval 2: 14.55–15.25

Race 2: 18.45

