Uppdatera en Koenigsegg Regera – så smidigt är det

Christian von Koenigsegg visar hur snabbt och smidigt det är att uppdatera mjukvaran på en Koenigsegg Regera.

Over The Air-uppdateringar av bilars mjukvara är något som börjat talas mer och mer om de senaste åren. Inte minst tack vare att Tesla, som är galjonsfigur på den fronten.

Men faktum är att Koenigsegg också haft ett liknande OTA-uppdateringssystem för Regera på plats i fem år. Igår meddelade man att man nu gör det ännu enklare för kunden att uppdatera sin bil, blixtsnabbt.

Koenigsegg kallar det för IFOTA (Instant Firmware Over the Air) och med det kan ägaren uppdatera flera delar av sin bil.



I videon nedan ser vi exempelvis Christan von Koenigsegg installera en uppdatering som ger bilen ett "Boost Mode". Vi får också se att han via bilens app ser att en möjlig uppdatering finns tillgänglig, och hur han sedan installerar den via Regerans infotainmentskärm.

Du har väl inte missat avsnittet av Förnuft & Känsla när Alrik och Peder besöker Koenigsegg i Ängelholm och kollar in nya hyperhybriden Koenigsegg Gemera? Det avsnittet hittar du här!

Koenigsegg Regera är min drömbil. 0 Gasa 0 Bromsa