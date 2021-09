Scania-konsult fick fängelse för spioneri åt Ryssland

En 47-årig konsult döms till tre års fängelse för spioneri mot Scania för Rysslands räkning. Han åtalades även för motsvarande brott mot Volvo Cars, med friades.

Säkerhetspolisens spanare har bevittnat flera möten mellan en rysk underrättelseofficerare och den dömde mannen. Det första dokumenterade mötet ägde rum utanför Stora teatern i Göteborg den 27 juli 2017. Mannen erkänner att han mottog 10.500 kronor i ett kuvert vid det tillfället och säger att de träffats varannan månad och att han fått mellan tio och trettio tusen varje gång.

Den dömde mannen greps av Säpo i februari 2019 under ett möte med den ryske underrättelseofficeren Jevgenij Umerenko på en restaurang i centrala Stockholm

Den svenska mannen hade 27.800 kronor på sig då han greps. Den ryske underrättelseofficeraren släpptes av Säpo efter att han identifierat sig som diplomat.

47-åringen har arbetat som konsult inom Volvo Cars i Göteborg och Scania CV i Södertälje. Han har enligt åtalet "anskaffat, framställt, befordrat, lämnat eller röjt uppgifter" från företagen till den ryska civila underrättelsetjänsten SVR, en av flera efterföljare till Sovjetiska KGB.

Den dömde konsulten hade 27.800 kronor i kontanter när han greps. Foto: Säkerhetspolisen

Det är första gången på 18 år som en spionrättegång har hållits i Sverige. Tingsrätten har nu dömt konsulten till tre års fängelse för spioneri.

I domen står det bland annat:

"NN har flera gånger träffat Jevgenij Umerenko som av åklagaren påståtts tillhöra den ryska säkerhetstjänsten SVR. SVR:s primära uppgift är att inhämta uppgifter i utlandet och är direkt underställt den ryska federationens president. Jevgenij Umerenko hade diplomatstatus."

Mannen nekar till brott men medger att han tagit emot kontanter.

– Han sa nånting i stil med "here is a little gift for you" eller nåt sånt och så slängde han över det, säger mannen i förhör.

Mannen medger att det var ett "skumt" beteende, men konstaterar i förhör hos Säkerhetspolisen att "om folk vill vara litet konstiga så får de vara det".

– Det är alltid lätt att vara efterklok, och säga att man inte skulle ha agerat på ett visst sätt, och att man kanske varit naiv eller godtrogen. Men det leder ju inte till att man nödvändigtvis måste gjort sig skyldig till något brott, sade mannens försvarare Taavi Tuula till SVT efter rättegången.