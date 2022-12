Film: Alrik kör Porsche 911 GT3 RS – Nördracerbilen!

Premium Alrik kör Porsche 911 GT3 RS på ett regnigt Silverstone.

Teknikstinn och ruskigt snabb – den senaste generationen av banpiskaren Porsche 911 GT3 RS imponerar.

Porsche tar trackdaykörandet till datorspels-nivå, fast på riktigt. Alla som kört bilspel på sin dator eller spelkonsoll har nog gett sig in i menyerna där man kan ställa om bilens egenskaper – och förmodligen "skruvat bort sig" …

Det finns 531 441 olika inställningskombinationer att välja mellan när man sitter bakom ratten på nya GT3 RS. Dampning fram och bak i nio steg vardera, vidare kan differentialens hårdhet vid acceleration och inbromsning ställas samt antispinn och antisladdsystemet.

Därtill jobbar bilens styrdatorer övertid för att alltid ge den optimala sättningen för den stora vingen där bak samt två små vingar under fronten. Uppdrag: rätt mängd marktryck utifrån behoven.

Det betyder mer marktryck i hög hastighetskurvor men lågt på raksträckor. När man klappar på bromsen hjälper också den aktiva aerodynamiken till och det finns en knapp som man kan trycka in om man vill optimera högsta möjligt toppfart, likt Formel 1. Det finns också ett trick som man kan använda för att ge bilen bättre grepp i hög hastighet, när gaspedalen är nedtryckt maximalt ger man samtidigt en "dutt" på bromspedalen, då ställer sig vingarna för maximalt marktryck.



Som förare har man alltså tillgång till en uppsjö av inställningsmöjligheter som en vanlig racerförare inte har – på riktigt måste man in i depån för att justera all detta, det säger regelverket.



Bilens aerodynamik är också optimerad för kylning av motorn, vilket betyder fler hästkrafter.



Likt tv-spelsvärlden finns här en app som man kan spela in alla sina varv med, med grafer för hastighet, gas- och broms, motorvarv, rattutslag som i tv-spel eller Formel 1. Det går givetvis att spela in varven på video och allt förpackas automatiskt så att man kan lägga ut på sociala medier.

Vill man går det att koppla sin apple-klocka och få en buzz om man slagit sitt tidigare varvrekord …

Hur är då själva bilen? Fantastisk!