Oförnuft & Känsla kör Peders Camaro – livsfarlig!

Galen, totalt okörbar, vacker, sexlustdrivande, farlig, åskbrutal, genomtänkt och framför allt väldigt ARG! Så blir det när Peder skapar sin drömbil utan att fundera på ekonomi eller över huvud taget någonting som har med förnuft att göra.

Eldsprutande avgasrör, V8-vrål och däckrök i mängder – Peders livsfarliga monster till Camaro bjuder på en riktig show! Men hur blir det med varvtiden?

Det här är alltså inte ett vanligt avsnitt av Förnuft & Känsla, för här finns inget rationellt förnuft utan bara 100 procent känsla. Ögonen blixtrar på Peder och högernäven laddas när Alrik stampar till på gaspedalen.

Några minuter senare flyr Alrik bilen eftersom Camarons brutalitet väcker vissa lustar hos Peder …



Bilen sladdar brett redan på raksträckorna och orden "If you break it, you buy it" har svårt att lossna från Alriks tankar, är det en krockad tvåmiljoners-Camaro som han längtar efter?



När Peder tar över ratten på detta monster som växlar supersnabbt och i sitt värsta racerläge ger runt 800 hästkrafter blir det för en gångs skull Alrik som är den åkrädda.



Även om det är blött på ÖS-We Ring imponerar inte varvtiden för hur tusan ska man kunna få ner all kraft i asfalten? Och hur ska man kunna tämja monstret? In kallas byggmästaren "Tokan" som tävlat i drifting och byggt bilen från grunden, och utfört alla testkörningar. Eldslågor, bredare sladdar, vrålande maskin och till sist en överhettad växellåda!



Peders fundering: kanske vore det bättre med en turbomotor, för att göra bilen lite mer körbar? Förnuftet fick till sist lite luft i sina lungor, så kanske var det ändå ett avsnitt av Förnuft & Känsla?

