Nytt räckviddstest avslöjar: Så långt kommer elbilarna

En modell vinner överlägset – trots att den är långt ifrån dyrast.

Hyundai Kona Electric kommer längst i What Cars räckviddstest.

Trots att räckvidden i alla nya elbilar gott och väl täcker in sträckan som genomsnittssvensken kör varje dag är just räckvidden en fråga som alltid dyker upp när det pratas elbil.

Och ibland med all rätt: i vårt senaste elbilstest visade det sig att helt nyutvecklade Jaguar I-Pace inte alls kommer så långt som utlovat – trots en hög prislapp.

Även engelska sajten What Car har gjort ett räckviddstest med flera olika elbilsmodeller, och resultatet blev riktigt imponerande för Hyundais nya "folkelbil", kompaktsuven Kona Electric. Den vinner testet med knappt 42 mils räckvidd.

Den siffran gäller för Hyundai Kona Electric med det stora batteripaketet på 64 kWh. Instegsmodellen med 39 kWh kommer 25 mil på en laddning.

"Det är den första rimligt prissatta elbilen som inte kräver att majoriteten av bilisterna behöver anpassa sin livsstil för att leva med den, särskilt när man räknar in laddinfrastrukturen som förbättras kraftigt i Storbritannien just nu", skriver What Car.

Nissan Leaf kommer sist i testet med en räckvidd på strax över 20 mil.

Testet visar också att Nissan Leaf inte kommer mer än 20 mil, trots att den uppgivna räckvidden enligt WLTP-körcykeln är hela 38 mil. Det är betydligt kortare än i vårt räckviddstest. Vi har tidigare skrivit om hur nya generationen Nissan Leaf har ganska hög förbrukning för sin storlek.

En annan intressant detalj är att Jaguar I-Pace kommer lika långt som den betydligt billigare Kia e-Niro.

Jaguars nya suv kommer strax över 40 mil på en laddning i det här testet.

Så långt kom elbilarna i testet

Bilmodell Räckvidd Nissan Leaf (nya generationen) 206 km Renault Zoe R110 235 km Hyundai Kona Electric 39 kWh 254 km Tesla Model S 75D 328 km Kia e-Niro 64 kWh 407 km Jaguar I-Pace 407 km Hyundai Kona Electric 64 kWh 417 km

Källa: What Car

Så testades räckvidden

För att testa räckvidden börjar What Car med att ladda ur batteriet helt och låta bilen stå i ett garage i 18 graders värme. Sedan laddas bilen full i en laddare med särskild mätare och däcktrycket ska vara så högt som biltillverkaren rekommenderar.

Under testet, som bara görs i temperaturer mellan 10 och 15 grader, körs bilarna på en särskild bana med förare och passagerare ombord enligt ett visst körschema som ska efterlikna "riktig" bilkörning i vanlig trafik.

Innertemperaturen sattes på 21 grader och bilen kördes i "normalläge", inte något särskilt "ecoläge" även om det skulle finnas.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Prenumerera Jag har läst och godkänner villkoren.