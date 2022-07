Vi reder ut: Vad kostar det att ladda en elbil?

Med skenande bränslepriser blir elbilar allt mer ekonomiskt intressanta. Men vad kostar det att ladda? Svaret är att det beror på var och hur du laddar, och kostnaden kan variera med mer än 1 000 procent!

Faktum är att frågan "Vad kostar det att ladda en elbil" var den mest googlade "vad-frågan" under 2021 – och det är inte konstigt. I år är frågan "Vad kostar bilresan" en mycket vanlig sökfras.

Elpriserna har skenat samtidigt som de varierar väldigt mycket under dygnets timmar, beroende på årstid och var man bor i landet. Lägg till att laddpriserna varierar kraftigt mellan olika publika laddare, både på grund av hur mycket effekt laddarna kan ge, om man har tecknat ett abonnemang eller helt enkelt hur mycket den som säljer vill ha betalt.

Bilmärkena har ofta laddnätverk knutna till sig, som ger olika stora rabatter. Det gäller att köpa bil av "rätt" märke om man ska komma billigare undan.

Ett stort problem är att det sällan framgår vid laddstationen vad varje kWh kostar, som det gör på bensin och diesel. Det är inte heller alltid lätt att betala eftersom långt ifrån alla laddare tar kreditkort. Man behöver därför skaffa sig laddkort och/eller appar.

Vi ska reda ut hur stora skillnaderna är mellan det billigaste och dyraste priset, hur man ska tänka när man ska ladda hemma och på långfärd. Vi ska också berätta vad "medelelbilisten" betalar vid hemmaladdning och vid snabbladdning och hur mycket man laddar hemma och borta, samt hur mycket elbilister laddar gratis!

Det kan vara gratis

För att göra det enklare att förstå kommer vi inte bara att ange vad varje kWh kostar, utan också priset per mil för Sveriges mest sålda elbil: Kia e-Niro. Vi har självklart testat den och vi utgår från vår verkliga testförbrukning, eftersom det är stor skillnad på vad tillverkarna uppger och hur mycket bilar drar på riktigt.

Vi uppger också kostnaden för sommarkörning och vinterkörning, en elbil blir mycket "törstigare" när det är kallt ute. Förbrukningen på Kia e-Niro gick upp från 1,7 till 2,12 kWh/mil. Vi ska också jämföra med priset att köra Sveriges mest sålda bensinbil: Volvo XC40.

Gratis ström: Billigare än så blir det inte att köra bil. En del affärskedjor bjuder på ström för att man ska komma och handla och det finns även kommunala laddare, restauranger, hotell och parkeringsgarage där det inte kostar någonting. Gratisladdplatserna har oftast låg effekt, men exempelvis Lidl har 50 kW-laddare på vissa ställen.

Det riktigt intressanta är att 10 procent av elbilisterna laddar minst 70 procent av all sin el gratis! Vi har gjort en enkät bland läsarna och fick över 1 000 svar och det var endast 35 procent som aldrig gratisladdade.

Milkostnad Kia E-Niro 0 kr

Milkostnad Volvo XC40 T3 17,89–18,38 kr (beroende på var man tankar, dagspriset för 95 oktan ligger på 22.40–22.98:–)

Ladda när det är billigast

Hemmaladdning: Nu börjar det bli komplicerat. Elpriset varierar beroende på årstid, tidpunkt på dygnet, var i landet man bor och hur mycket elektricitet hemmet förbrukar. Totalpriset inklusive skatter, nätavgifter och moms låg under 2021 mellan 1,75 kr och 2,67 kr. Men priserna har skenat och i snitt under december 2021 och juli i år låg prisintervallet mellan 1,98 och 4,78 kr.

I dagsläget kostar en kWh 1,85 kr i norra Sverige och 3,70 kr i södra Sverige. Ett bra tips är att ladda när elen är billigare, på natten. Smart är också att jämföra priser på exempelvis Elskling, Compriser eller Tibber – som automatiskt startar laddningen när elpriset är som lägst.

I vår enkät uppgav 67 procent att de betalar mellan 0,5–2 kronor per kWh. 12 procent låg under 50 öre och en procent över 5 kronor. För vår uträkning utgår vi från snittet december-juli, som alltså var 1,98 och 4,78 kr.

Milkostnad Kia E-Niro sommarförbrukning 1.98–8,12 kr.

Milkostnad Kia E-Niro vinterförbrukning 4,19–10,13

Milkostnad Volvo XC40 T3 17,89–18,38 kr.

Snabbladdning: Här finns de riktigt stora skillnaderna! Vid vårt stora test där vi körde 75 mil med åtta elbilar på vinterväg varierade elkostnaden mellan 2,90 och 13,23 för en kWh! Det är en sjuk variation för samma produkt och snudd på ocker i det dyraste fallet. Drivmedelkostnaden för de åtta bilarna hamnade på 4,48-16,90 kr/mil beroende på var vi laddade och om bilen hade ett abonnemang som gav billigare laddning.

Mer om vårt 75-mils elrace kan du läsa om här.

Tips på gratis lågpris hos Ionity

Många bilmärken erbjuder rabatt hos stora laddkedjor, oftast i samband med man köper en prenumeration på en laddtjänst som kostar 50–200 kr per månad, vilket ofta sänker priset till cirka 3,5 kr/kWh mot normala 9 kr på de dyrare ställena.

Innan du köper elbil, kontrollera om det märke som du funderar på har laddsamarbeten som ger lägre kostnad. Volvo och Polestar tillhör de märken som inte har detta. Teslaägare kan ladda för 3,62/kWh på Teslas egna laddnätverk och behöver inte betala för ett abonnemang. Ett bra tips är att använda sig av den brittiska appen Bonnet – som i dagsläget ger ett pris hos Ionity på 4,32/kWh. Använd kampanjkoden RYRBZP och välj prisplan "Pay As You Go".

I vår undersökning uppgav 27 procent att de betalar mellan 3,10 och 4 kronor per kWh vid snabbladdning. 21 procent betalar mindre och 33 procent upp till 6 kr. Det var bara 3 procent som betalade mer än 7 kr/kWh och hela 90 procent betalade inte för något laddabonnemang.

För vår uträkning vad varje mil kostar vid snabbladdning kan vi använda det lägsta priset vid vårt test; 2,90 och 8,70 som det kostar på den stora snabbladdarkedjan Ionity. Det ger följande:

Milkostnad Kia E-Niro sommarförbrukning 4,93–14,79 kr.

Milkostnad Kia E-Niro vinterförbrukning 6,15–18,45 kr.

Milkostnad Volvo XC40 T3 17,89–18,38 kr.

Så nu vet du exakt vad det kostar att ladda en elbil och vad bilresan kostar: allt från ingenting till 18,45 kr/mil - om du kör en Kia E-Niro eller Volvo XC40. Räknar vi bort gratisladdningen skiljer det 931 procent mellan den billigaste hemmaladdningen och den dyra snabbladdningen!

För att svara på frågan "Vad kostar bilresan" kan vi använda våra siffror för en semestertripp på 100 mil. Med en Kia E-Niro kostar det mellan 189 kronor och 1 845 kronor. Volvons räkning hamnar på 1 739–1 838 kronor. Om elbilen är billig beror alltså i högsta grad på hur du laddar den.

