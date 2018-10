Nyregistreringarna ökar i försiktig takt och Volvo V60 går förbi V90 som ny ledare

Svenskarnas nya favorit är Volvo V60, som i september gick om S/V90.

När bonus/malus-systemet infördes 1 juli skapade det en försäljningstopp i juni, något som dragit ner bilförsäljningen de efterföljande månaderna. Effekterna från de höjda fordonsskatterna påverkar fortfarande nyregistreringarna men nu syns de första tecknen på en återgång till det normala.

Enligt branschorganisationen Bil Sweden ligger nybilsregistreringarna 0,7 procent över samma period under fjolåret, som ju var ett rekordår för bilförsäljningen. Det tyder på att försäljningen fortsätter på hög nivå och Bil Swedens prognos är att det registreras cirka 360.000 bilar under helåret 2018.

Andelen laddbara bilar ökar i statistiken och hade nog kunnat vara ännu större. Flera biltillverkare har leveransproblem med sina elektrifierade modeller och det kan dröja en bra bit in i nästa år innan man kan möta efterfrågan. Antalet nyregistrerade laddbara bilar ökade med 23,7 procent under september och hittills i år har uppgången varit 56 procent. Hittills i år är andelen laddbara bilar 7,0 procent, jämfört med 4,5 procent under fjolåret.

Dieselmodellerna fortsätter att sjunka i statistiken från Bil Sweden. Andelen var 30,6 procent i september, vilket ska jämföras med 47,8 procent under samma månad förra året. Andelen bensinmodeller hittills i år är 46,9 procent.

Som förut är det Volvo som leder ligan när det gäller antalet nyregistreringar. Marknadsandelen i september var 17 procent för Volvo (3.301 bilar), följda av Kia (11 procent, 2.101 bilar) och Volkswagen (10 procent, 1.881 bilar).

När det gäller bilmodeller har Volvo V90 toppat listorna en tid men nu har svenskarna en ny favorit – Volvo V60. Under september registrerades 960 stycken V60 mot 886 V90/S90 och V90 Cross Country. Dessa ledare skuggades av Volkswagen Golf (599 bilar), Volkswagen Passat (597 bilar), Kia Niro (578 bilar) och Volvo XC60 (538 bilar). Bland elbilarna leder Tesla Model S med 173 registreringar under september, hittills i år har det registrerats 654 bilar (588 under samma period i fjol).

"Effekterna av det nya fordonsskattesystemet Bonus-malus fortsätter att prägla bilmarknaden och skapa en stor ryckighet," säger Mattias Bergman, vd för BIL Sweden. "Efter rekordsiffrorna i juni inför starten av Bonus-malus sjönk som väntat registreringarna kraftigt i juli, augusti och nu även i september. I september minskade personbilsregistreringarna med 39,7 procent och lätta lastbilar minskade med 45,4 procent. Hittills i år har nyregistreringarna av personbilar ökat med 0,7 procent och lätta lastbilar har ökat med 16,2 procent jämfört samma period förra året, som var ett rekordår för både personbilar och lätta lastbilar."

