Hotade att "säga sanningen" – nu grips han igen

Renault/Nissan-chefen Carlos Ghosn greps i Tokyo.

Chefen för Renault/Nissan-koncernen, Carlos Ghosn, utreds för olagliga penningtransaktioner som ska ha gått via Oman på totalt 750 miljoner kronor, och har nu återigen gripits av åklagare – för fjärde gången.

Han har redan suttit i häkte i mer än tre månader och släppts mot borgen på 80 miljoner kronor, uppger Sveriges Radio. Han har varit under bevakning dygnet runt och får inte lämna Japan.

Carlos Ghosn uppgav tidigare att han i nästa vecka ska hålla en presskonferens och "säga sanningen" på Twitter. Han har beskrivit gripandet som skandalöst och godtyckligt, men säger att han "inte kommer knäckas". Han nekar till anklagelserna.

Nu är presskonferensen framskjuten och Carlos Ghosn säger att han kommer få upprättelse om rättegången blir rättvis. Exakt vad presskonferensen skulle innehålla är inte bekräftat, men enligt Carlos Ghosns advokat skulle den inte handla om specifika fakta kring fallet – det sparas till rättegången.

I'm getting ready to tell the truth about what's happening. Press conference on Thursday, April 11.