Ferrari ska visa fem nya modeller i år – och satsar på elektrifiering

Det händer mycket hos Ferrari nu. En suv, ny V6-motor, fem nya modeller i år – varav nästa visas om tre veckor. Däremot upphör produktionen av motorer till Maserati.

LaFerrari var Ferraris första hybridmodell, men snart kommer det flera.

Ferraris vd Louis Camilleri visade en väldigt stark kvartalsrapport.

På Genèvesalongen fick vi se nya Ferrari F8 Tributo, som ska ersätta 488 GTB. Men Ferrari ska presentera ytterligare fyra modellnyheter i år, nästa premiärvisning sker i slutet av maj.

Beskedet kom från Ferraris vd Louis Camilleri när man presenterade kvartalsrapporten för Q1 2019. Den modell som ska visas om några veckor ska prestandamässigt placera sig "över 812 Superfast" – vilket indikerar att det blir en V12-modell.

Ytterligare två modeller ska premiärvisas i september och den femte under slutet av året. Ferrari-suven Purosangue är inte en av de fem nya modellerna som ska visas under 2019, sannolikt kommer den under 2020.

För att Ferrari ska kunna möta de kommande CO2-kraven som införs inom EU behövs fler elektrifierade modeller. Och den utvecklingen tänker Ferrari hålla i själv, bland annat med de erfarenheter man redan fått via Formel 1. Målet är att till stora delar tillverka egna komponenter, som batterier och annan teknik.

Den V6-motor som Ferrari bekräftat tidigare debuterar sannolikt i Purosangue som ett av flera motoralternativ. V6:an får dubbelturbo och minst en elmotor för att klara EU-kraven på CO2-utsläpp. Den nya V6:an kan också bli aktuell i en ny instegsmodell, en modern "Dino".

Ferrari har ett kontrakt för motorleveranser till Maserati och det ska fullföljas. Men Maserati har meddelat att man inte tänker förnya kontrakten och det innebär, enligt Louis Camilleri, att Ferrari inte längre ska bygga motorer till Maserati. De sista motorerna levereras sannolikt kring 2021–2022. Ferrari ska inte leverera motorer till någon annan biltillverkare.

Louis Camilleri nämnde också under presskonferensen att Ferrari ska renodla sin affärsmodell och växa "ansvarsfullt". Hur denna renodling ska se ut presenteras under tredje kvartalet.

Kvartalsrapporten visade på mycket fina siffror för Ferrari. Försäljningen ökar och målet är producera cirka 10.000 bilar under 2019 och hittills är det Portofino som utmärker sig som "storsäljare". För att nå och passera 10.000 bilar per år behöver fabriken i Maranello gå över till tvåskift.

Rörelseresultatet före skatt för Q1 blev 311 miljoner euro med extremt fin vinstmarginal på 33 procent. Antalet levererade bilar ökade med 23 procent, jämfört med samma kvartal förra året.

Den nya modellen som ska presenteras i slutet av maj ska prestandamässigt ligga över Ferrari 812 Superfast.

