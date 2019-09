View this post on Instagram

Stämningsbild från Frankfurtsalongen. Vem ställde en stol och ett bord på trekvart i den stora entrén ? Och var är alla människor ? 32 färre företag på plats - mässområdet är inte ens halvfyllt. Men flera kinesiska företag trots att de inte säljer bilar i Europa. Mindre att se på än på Genevesalongen! Det smakar Detroit 2009. Vore trist! #öde #sistamässan #iaa #autoshow2019 #chinatakeover