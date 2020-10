Premiär: Bugatti Bolide Concept har 1.850 hk – och ett simulerat varvrekord

Bugattis nya konceptbil bryter mot tillverkarens normer på fler än ett sätt. Den renodlade banracern Bolide ska inte bjuda på någon lyx överhuvudtaget och är istället byggd för att vara så lätt som möjligt.

Bolide Concept är namnet på Bugattis nya banracer som figurerade i en spionvideo nyligen. Bugatti drog under onsdagsförmiddagen av täcket på sitt mest extrema bygge hittills.

Medan vi är vana att se förhållandet mellan motoreffekt och vikt skrivas ut som hästkrafter per ton stoltserar Bugatti istället med siffran 0,67 kilo per hästkraft för Bolide. Det är räknat utifrån en "teoretiskt möjlig" (vi återkommer till det) torrvikt på endast 1.240 kg vilket är betydligt lättare än Buggati Chiron vars tjänstevikt ligger på strax under 2 ton.

Bolide har likt Chiron en W16-motor på 8,0 liter med fyra turboaggregat. Effekten ligger på hela 1.850 hästkrafter och 1.850 newtonmeter om man tankar den med 110 oktans racebränsle. Med mer normala 98 oktan i tanken ska effekten vara samma som i Bugatti Chiron, det vill säga 1.600 hästkrafter. Växellådan är en 7-stegad DSG som i sin tur skickar vidare kraften till två låsbara differentialer – permanent fyrhjulsdrift, med andra ord.

För att få ner vikten så mycket som möjligt har Bugatti skippat lyxen helt denna gång och använt sig av lättviktsmaterial överallt. Hjärtat i konstruktionen är självfallet en kolfibermonocoque men även alla fästanordningar tillverkade i titan för att hålla vikten nere. Flera "funktionella komponenter" har också 3D-printats i titan med en väggtjocklek på "som mest 0,5 mm". Trots det ska komponenterna var mycket starka – brottgränsen sägs ligga på 1.250 newton per kvadratmillimeter.

– Att köra Bolide är som att rida en kanonkula, sa Bugattibossen Stephan Winkelmann under presentationen med referens till den F1-lika sittställningen som är kraftigt bakåtlutad för att förarens vikt ska hamna så långt ner som möjligt.

Aerodynamikpaketet är också synnerligen extremt, som seden sig bör på en banracer. I 320 km/h ska den rejäla bakvingen ge hela 1.800 kg downforce. Bidragande är det stora luftintaget på taket som är formad för att bilda bubblor i högre hastigheter. Dessa både minskar luftmoståndet med 10 procent i högre hastigheter och leder luften till bakvingen. I fram ska samtidigt frontspoilern generera 800 kg downforce.

Allt det ska innebära att Bolide kan generera 2,8 G-krafter i kurvorna när den körs på sina Michelin racingslickdäck.

På väg till Le Mans?

Intressant är att Bolide trots bantningskuren uppfyller samtliga av det internationella motorsportorganet FIA:s säkerhetskrav. Det har nämligen ryktats sedan tidigare att Bugatti ska ge sig in i World Endurance Championships nya Hypercar-klass LMH som ska ersätta den nuvarande kungaklassen LMP1. I serien ingår det legendariska Le Mans 24-timmarsloppet.

Ett ytterligare argument för att Bolide är Bugattis LMH-bidrag är att man listar två varvtider i pressmeddelandet. Den ena, för Le Mans, är rekordsnabb: 3:07,1 minuter. Det nuvarande rekordet, som sattes av Kamui Kobayashi bakom ratten på Toyotas LMP1-tävlingsbil TS050 Hybrid 2017, är på 3:14,791.

Det andra är en Ringen-tid. Bugatti uppger att Bolide Concept ska kunna ta sig runt legendariska Nordschleife på endast 5:23.1. Det är dock inget rekord, Timo Bernhard satte nämligen otroliga 5:19,546 2018 i en modifierad Porsche 919.

Det finns dock ett problem: Både varvtiderna och alla prestandasiffror Bugatti gått ut med är endast "simulerade".

De X-formade bakljusen ska vara en referens till jetflygplanet Bell X-1 som Chuck Yeager 1947 blev först att spränga ljudvallen i.

Obekräftad prestanda

Hur snabb är Bolide? Bugatti listar en hel radda häpnadsväckande prestandauppgifter om bilen. Inga av dessa ska dock vara testade i verkligheten. Bolide ska varken ha körts på Le Mans eller runt Ringen ännu – eller i alla fall inte så fort som påstods ovan.

Enligt Bugattis simulationer ska i alla fall 0–500 km/h avklaras på endast 20,16 sekunder. 0-100 km/h sker således blixtsnabbt: 2,17 sekunder. 500 km/h ska också vara toppfarten.

Inte ens i simulationer kan dock Bugatti klå Koenigseggs gatbil Regera med sitt tävlingsbilskoncept. Svenskarnas rekord för 0–400–0 km/h på 31,49 sekunder som sattes 2019 lär stå sig. Bolide Concept ska nämligen bara klara det på 33,62 sekunder.

Om vi är inne på simulerade rekord ska det för övrigt noteras att Nordschleife-rekordet i simracern Gran Turismo Sport just nu ligger på 3:14,950 minuter. Bilen? FCA-konceptet SRT Tomahawk X Vision Gran Turismo som varken existerar i verkligheten eller verkar följa fysikens lagar.

Den här vill jag se på Mulsanne-rakan! 9 Gasa 3 Bromsa