”Spyken i kistan" för gamla Saab-ägaren

Spykers vd Victor Müller är optimistisk. "It ain't over till the fat lady sings".

Spyker C8 Aileron Spyder.

Tills slut kunde inte Spyker, med den notoriske vd:n Victor Muller i spetsen, hålla det stora skuldberget stången. Sportbilstillverkaren begärdes i helgen i konkurs rapporterar TV4 med hänvisning till nederländska RTL.

Spyker, och framför allt Victor Muller, blev vida känt i Sverige 2010 då det stod klart att Spyker köpte Saab. Som vi alla vet slutade inte heller den sagag lyckligt utan Saab gick i graven 2011.

Spyker har faktikst flirtat med ytterligare en svensk biltillverkare, nämligen Koenigsegg. Den gången handlade det inte om något förvärv utan om att Spyker skulle köpa motorer av Koenigsegg. Det samarabetet rann emellertid ut i sanden.

De senste åren har varit tuffa för Spyker och man har inte tillverkat någon bil på flera år. Men de bilarna som trots allt finns på cv:t är inga dåliga skapelser. Och det är ju såklart modellen C8 som kommit i olika utföranden som är Spykers "claim to fame".

Men nu verkar det som sagt vara slut med Spyker, även om Victor Muller är fortsatt positiv.

– Jag kommer inte låta detta avskräcka mig. Jag tror att chansen att det fortfarande kommer att investeras i Spyker är mycket hög. It ain't over till the fat lady sings, säger Victor Müller till RTL.

Jag tror att Spyker reses sig ur askan likt fågel fenix. 10 Gasa 50 Bromsa