Veckans hetaste nyheter – samlade på ett ställe!

Svenskt pris på Mercedes EQA, rekordpris på gammal Volvo och högre priser på Tesla Superchargers – bland mycket annat!

I slutet av förra veckan dök det upp indikationer om att Tesla skulle höja priserna på Supercharger i Norge med 52 procent. I Sverige blev det också en höjning, men inte lika kraftig – från från 2,90 kr/kWh till 3,60 kr/kWh.

En man i Karlskoga som fällts av tingsrätten för att ha kört med falska regskyltar frias nu av Göta hovrätt, trots att rätten slår fast att skyltarna är falska. I domen står det: "skyltarna har återgett bilens korrekta registreringsnummer vilket gör att det inte finns någon risk för förväxling och därför kan mannen inte dömas för märkesförfalskning".

Efter vår artikel gick Transportstyrelsen ut med ett förtydligande om vad som gäller med registreringsskyltarna. Det kan du nu läsa om i artikeln som uppdaterats.

Världens största lastbilstilverkare Daimler AG äger Mercedes-Benz. Men de ska ni gå skilda vägar och samtidgt byter Daimler namn – till Mercedes-Benz.

Vår krönikör Peder Karlsson har historiskt haft svårt för elbilar. Men nu har något hänt. Under duellen mellan Volvo V90 och VW ID.4 sökte han med ljus och lykta för att hitta anledningar till att Volvo skulle vinna – men fann inga.

Kinesiska myndigheter har råkat läcka bilder på Volkswagens kommande, sjusitsiga, elbil ID.6. Förutom sju sitplatser kommer den också att vara fyrhjulsdriven och har över 300 hästar.

Lynk & Co Zero är när den kommer i höst märkets första elbil. Men den är extra intressant eftersom den byggs på den elbilsplattform som Volvo och Polestars framtida elbilar ska byggas på. Och nu i veckan fick vi titta in i interiören på nära håll – hur tycker du att den ser ut?

Flera Volvo-bilar gick för sexsiffriga belopp på Bilwebauctions januari-auktion. Dyraste Volvon blev en PV 544 Sport G som slog prisrekord – 290.050 kronor!