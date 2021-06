Läsarna berättar – här är våra värsta biltvättsminnen – del 2!

Många hemska historier som skakar om ett bilentusiasthjärta!

Att tvätta bilen är inte så lätt som man kan tro och mycket kan gå snett när man har otur eller när man är lite klantig …

Tittarna på vår Youtubekanal har skickat in sina bästa dåliga minnen, för att vinna ett tvättpaket från Sonax, och nu vill vi veta vilket som är bäst, eller ska vi säga sämst?

Vi tänker låta er läsare avgöra – läs igenom alla minnen och rösta på det du tycker bör vinna i kommentarsfältet här under. Det räcker med att skriva numret på bidraget.

I går hade vi den första halvan av alla bidrag på sajten som om du missat den – den kan du läsa här!

Må det sämsta bidraget vinna!

1. Stamkundens bil

Hej! Här kommer mitt sämsta biltvättarminne. Det var tidigt 90-tal och jag var 14 år gammal. Tillsammans med en lika bilintresserade kompis hade jag lyckats få praktikplats på en däckverkstad som också körde bilrekond. Verkstaden låg på Östermalm och vi tog pendeltåget från förorten varje dag. Det var väl värt resan eftersom vi fick se och provsitta bilar som inte var så vanliga på våra lokala gator.

Till att börja med fick vi städa verkstaden och lappa bilar med däckbytarreklam. Men efter några dagar hade vi visat oss värdiga att få tvätta en bil. Bilens ägare var en stamkund, en äldre herre, som kom varje vecka. Just denna vecka var det bara en enklare tvätt som skulle göras. Bilen, en Mercedes Benz 250c w114, var ingen värstingbil i början av 90-talet. Men just denna bil var i ett väldigt omhuldat och välvårdat skick. En perfekt förlängning av ägarens framtoning som ordningsam gentleman.

Bilen skulle i sedvanlig ordning tvättas utvändigt och rengöras invändigt. Vi gick igenom proceduren och de flaskor som skulle användas pekades ut. Först avfettning.

Jag tog flaskan med spraymunstycke och gick noggrant över hela bilen. På den här tiden fanns ingen större miljöhänsyn och det märktes att det var starka saker i flaskan, den gav en ganska frän lukt och en lite oljig hinna på bilen.

När jag var klar skulle min kamrat spola av bilen med milt tryck inställt på högtryckstvätten. Han lät spolmunstycket dansa över bilens nedsmutsade vita lack.

Konstigt nog släppte ingenting av smutsen. Allting satt kvar, men med en oljeliknande hinna. Vi vred upp trycket, men ingen skillnad. Då gick vi fram och kände på bilen. Våra händer fastnade. Det var som om hela bilen var sprayad med kontaktlim. Jag kollade på flaskan och insåg att jag tagit från fel hylla. Jag hade sprayat bilen med någon sorts lättare underredsbehandling. Panik!

Jag erkände snabbt mitt misstag och fick en rejäl utskällning. Därefter blev hela verkstaden engagerad i att försöka rädda bilen.

Det slutade bra, för bilen. Efter allsköns behandling och en rejäl maskinvaxning med mera var bilen glänsande. Bilens ägare tyckte att vi hade gjort ett fantastiskt jobb, eftersom bilen bara skulle tvättas men nu gnistrade med polerad stenhård lack. Verkstadens ägare och personal förlät oss dock aldrig. Vi fick gå tillbaka till att städa verkstaden och kom inte i närheten av bilarna igen.

Peter







2. Skurborsten

Min fru och dotter tvättade vår nya svarta Tesla Model 3 med en hård skursborste. Det blev små repor över HELA bilen. På svart bil ser det förjävligt ut. Den ska in på en dyr ditec behandling nästa vecka . :( Thorkelsson

3. Svartvit

Den sämsta upplevelsen jag haft är när jag råka låta avfettningen torka in i lacken och flaskan var slut. Efter det att jag spolat och torkat kom jag ut med en vitare bil OBS BILEN ÄR SVART.

Dawid A.

4. Sandpapiret

Hei. For 12 år siden hadde jeg en nydelig 1997 Mercedes V140 S-420 L, svart med svart interiør, en av mine all-time drømmebiler

Jeg var på semester i Danmark, der vi bodde i sommerhus. I dette området var det en masse grusveier, så bilen ble ganske støvete etter hvert. En kompis kom på besøk noen dager, og han mente danskene hadde så blanke og fine biler - og siden alle tilsynelatende vasket bil på den lokale bensinstasjonen, måtte jo vaskemaskinen der vært meget bra! (Merk: jeg bruker normalt ALDRI vaskemaskin, og definitivt ikke med børster som det var på denne).

Han klarte å overtale meg til slutt, og vi kjørte for å vaske bilen.

Da vasken var ferdig rygget jeg bilen ut, og fikk nesten hjerteattack. Bilen hadde nærmest skiftet farge og fremsto plutselig som grå. Milliarder på milliarder av små riper absolutt over alt etter børstene kombinert med alt støvet fra grusveiene - dette hadde fungert nesten som et enormt sandpapir. Det ble noen timer med polermaskin etter semesteren for å få bilen fin igjen... ;-)

Med vennlig hilsen Michael NN.

5. Brunborsten

Jag hade en A-traktor en gång i tiden och fullt med växellådsolja i baljan, för jag hade bytt växellåda. Jag åkte till en tvättstation för att tvätta ur det och drog borsten i baljan och sedan på lacken utan att tänka på att borsten blev full med olja – och den blev helt brunt och skitig. Det roliga var även att det kom en bil efter som använde samma borste och drog det på lacken, så den också blev brun. Kan tillägga att min A-traktor var vit och även bilen efter.

Mvh Albin

6. Stenen

Tjena! Mitt sämsta biltvättarminne var när jag en gång skulle tvätta bilen åt farsan. Jag började som vanligt med att trycka in hörlurarna i öronen och körde på. När jag spolat av bilen och sedan börjat arbeta med tvättsvampen känner jag hur tvättsvampen känns lite konstig när jag använder den, inser sekunden efter att en sten fastnat mitt i och jag gjort en fet repa strax över hjulhuset, ingen trevlig min på farsgubben då inte.

Mvh Elias Å

7. 10 000 kronor

Tjena Alrik. Här ska du få höra på en jobbig biltvätthistoria.

Det var ganska många år sedan nu, med första bilen. Den hade en hel del asfaltsfläckar och jag hade inte råd att lämna in den men tänkte, "hur svårt kan det vara och det blir väl bättre om man gör det själv".

Jag hade en jag svamp hemma som jag började köra med på hela sidan av bilen med bilschampo, men när jag spolade av var det en jävla massa märken på hela jävla sidan och då var det alltså en svamp med typ stålull i. Jag hade jag rispat upp repor på hela sidan.

Denna historia slutade med att jag fick lämna in den för dom jävla reporna och kalaset slutade på runt 10 000 kronor. Det blev en rätt dyr tvätt som jag har lärt mig en hel del av.

Ha det bra. Tobias A.

8. Klämd

Mitt sämsta biltvättaminne var när jag skulle köra min dåvarande Audi S3 i automattvätt för många år sedan.

När tvätten precis hade startat och jag står utanför ser jag att fönstret på förarsidan inte var stängt. Bågen där borstar med mera sitter passerar hela bilen. Jag springer fram och försöker hinna att öppna förardörren, sätta mig, starta tändningen och börja hissa upp fönstret men hinner bara öppna dörren innan bågen kommer och jag fastar mellan bågen, med sina borstar, och dörren. Som tur är finns det en säkerhetsmekanik som stoppar tvätten. Jag blir stående klämd mellan borsten och bildörren. En larm har gått in till mackbutiken och en person från personalen har efter att han sett att jag är OK svårt att hålla sig för skratt och vi kan inte göra annat än att skratta åt hela situationen.

Jag frågar om det hänt förr. Han säger att det händer oftare än jag tror. Kanske var det som tröst. Lite skämdes jag i alla fall.

Skönt att tvätten inte gick sönder utan jag fick bilen tvättad till slut.

Mvh, Martin H.

9. Halvvägs

Hej, har en gammal Saab 900 från '87 med en sådan där lång jäkla antenn. Jag gjorde som man gör ibland och åkte till Circle K för att slippa tvätta och frysa ute mitt i december. Kommen halvvägs in i tvätten kommer jag på att antennen sitter kvar, så jag gå ut och vattnet sprutar överallt, för att skruva av den. Jag blev lite blöt och luktade biltvätt, men antennen räddades.

Jakob L.

10. Schampot?

Hej Alrik! Jag tänkte berätta om en sommarkväll för två år sedan när jag precis hade tagit körkort och skulle till en lokal bilträff som vi har här på helgerna i Arninge, där vi brukar samlas en massa bilintresserade och visa upp våra åk. Jag skulle tvätta min bil och åka dit, men så ser jag att mitt bilshampo från Meguiars är slut och jag hittar något gammalt bilschampo längst bak i pappas tvättskåp, så jag tar det utan att tänka efter, kommer ihåg att jag luktade på det och det luktade absolut ingenting. Jag antar att det stått där ett par år. Jag tvättar bilen och den ser bra ut tycker jag och åker till bilträffen. När jag är framme ser jag att hela bilen har som en hinna, det såg nästan ut som stearin, inte alls bra. Så stod jag alltså och visade upp min bil på bilträffen, det var jättepinsamt. Jag kan tillägga att det INTE var roligt att få bort det efteråt.

MVH Rasmus

11. Bussen hem

En gång skulle jag prova en ny tvätthall, för att se om man skulle kunna åka dit och tvätta. Men tyvärr var det den sämsta upplevelsen jag varit med om. Ur högtrycken kom det även schampo, även om man satte vridet på "högtryckstvätt". Den tvättstunden slutade i att jag och farsan blev arga på varandra för att maskinen var helt värdelös.

Det slutade med att jag tog bussen hem och farsan fick ta en bil full med schampo på, och börja åka hemåt för att skölja av allt hemma istället.

Mvh Sebastian B.

12. Långfettning

Hej, på min förra bil lät jag lätt avfettningen sitta kvar på lacken alldeles för länge, det blev permanenta skador.

Hugo S.

13. Grannen

Hej! Mitt värsta biltvättarminne måste helt klart vara när jag stod i timmar för att få hela bilen som ny (med tvättmedel, lackskydd osv). När jag äntligen är klar kommer det en hel flock med änder som grannen har skrämt iväg från sin tomt flygande över parkeringen och skrämda som dom är skiter dom ned hela jävla bilen… Sedan var det bara att börja om med tvätten igen. Idag kan jag ju såklart skratta åt det men när jag stod där med en helt nedbajsad bil var jag inte helt glad på änderna och grannen.

Mvh Theo

14. Torkararmen

Tjenare, mitt värsta tvättminne var när jag skulle tvätta bilen på en Kärcher-station. Jag fällde upp vindrutetorkarna, börja spola av bilen, gick runt och slangen fastnar i ena torkararmen, varpå torkarbladet åker av och torkararmen åker ner på rutan så att rutan spricker.Fan, bara boka tid för rutbyte, det blev en billig tvätt...

Mvh, Hans

15. Fastfrusen

För många år sedan ägde jag min första bil, en Rover 25. Det var på den tiden innan jag hade någon vidare koll på bilvård. Jag skulle tvätta mitt i kalla vintern, för att försöka bromsa den redan allt för snabba rost som höll på att äta upp bilen. Bilen tvättas och körs hem, men till min förtvivlan kommer jag ut ur bilen. Denna bil hade automatiskt låsning av dörrarna vid färd och detta hade resulterat i att varenda låsmekanism i bilens dörrar frusit fast. Med hjälp av en kompis fick bilens förardörr brytas upp. Detta resulterade sedan i ett besök hos en verkstad som fick laga bilen för flera tusen kronor. Detta blev alltså den dyraste biltvätt jag någonsin gjort och såhär i efterhand en rolig historia att berätta. Misstaget har aldrig gjorts om efter detta och bilen blev skrattretande nog skrotad ett halvår senare.

Mvh Rasmus H.

16. Solfettning

Hej, mitt sämsta minne var när jag skulle tvätta min bil hos en kompis och använde hans starka avfettning. Bilen stod I solen och avfettningen torkade in och gjorde så att hela lacken blev flammig. Detta är inget troligt minne men nu har jag lärt mig att inte tvätta I solen, och att vara försiktig med starka avfettningar.

MVH, Conrad H.

17. Garagemålning

Tjenare! Jag kan berätta om min pappas sämsta tvättminne från när jag var fyra år gammal.

Mina föräldrar målade om sitt trähus, gult och vitt. Samtidig hade pappa en ny Saab i garaget, en brun sådan. Rätt som det var, var jag borta och de hittade mig i garaget med en pensel och gul färg, jag hade målat ena framskärmen på hans nya Saab gul.

Det blev ett pinsamt tvättande för min pappa som hade ett helvete att få bort färgen.

Mvh Marcus E.

18. Pappa

Hej Alrik! Jag hade sprejat om alla kromdetaljer med en plast-dip-färg på min Nissan King Cab A-traktor så att de blev mattsvarta och den blev riktigt snygg. Jag var supernöjd med resultatet. En vecka senare var det dags att göra bilen lite fredagsfin och jag var uppspelt inför kvällen bravader.

Något som kan vara bra att veta är att jag föregående sommar hade tvättat cirka 50 bilar som ett litet sommarjobb.

Jag körde på med en organisk avfettning som jag brukade och när jag skulle spola rent bilen märkte jag något konstigt, färgen började rinna av och då blev man ju lite sur och undrade vad fan det var för skitfärg. Då kom min pappa lägligt förbi och påpekade att jag hade tagit asfaltslösare och den förstörde lacken totalt. Denna händelse är ett dåligt biltvättarminne, men det satte sina spår på ett annat sätt. Pappa är min största förebild och han är den händigaste personen jag känner, och han är bäst på allt han gör. Pappa berättade då om när han hade gjort ett misstag när han hade lackerat om en motorhuv på hans 18-års bil, och han lät maskeringstejpen sitta kvar för länge. När han drog av den åkte lacken av med den. Den berättelsen betyder mycket för mig och visar att även de bästa kan göra fel.

Jag vill inte ha bilvårdsprodukterna till mig själv, utan jag vill ge dem till min pappa.

Mvh Emil A.

19. Tigersmuts

Tja Alrik, här kommer mitt sämsta minne som har med biltvätt att göra.

Stressad som jag var i min skitiga Volvo kom jag på mig själv att bilen skulle tvättas. Det finns många stora gröna lådor som erbjuder tvätt utan borstar och som jag hört ska vara smidiga och att tvätten skulle gå hyfsat fort. Jag satte kurs mot en sådan tvätt, körde in min skitiga Volvo och ut kom jag med en randig bil. Det var bara högtryck som gick upp och ner längs hela bilen så den vara randig av skit istället för att hela bilen var skitig.

Det var inget bra minne och de tvättarna kör jag aldrig in min bil igen i.

Mvh Jonatan L.

20. Andra sidan

Hej! Mitt sämsta biltvättarminne är från när jag en sommar fick hjälpa min morfar att tvätta hans relativt nya bil. Jag var kanske tio år gammal och vi skulle tvätta bilen hemma på hans tomt.

När vi väl skulle börja schamponera bilen så hade han inte tillräckligt med tvättsvampar så jag fick istället använda en kökssvamp. Allt gick bra tills jag inte kunde få bort en fläck med den mjuka sidan och vände då på svampen och gnuggade bort fläcken. Allt såg bra ut när bilen var

blöt och jag var nöjd.

När bilen sedan torkade upptäckte morfar reporna som hade blivit och blev väldigt arg, men han visste inte att det var jag som hade gjort det. Jag blev väldigt ledsen och mådde väldigt dåligt över att jag hade repat morfars nya bil. Jag berättade sedan att det var mitt fel och han blev inte arg på mig.

Allting slutade bra men detta är fortfarande mitt sämsta biltvättarminne!

Mvh Daniel F.

21. Tröjan

Hej! Jag kom direkt att tänka på när jag körde in i en automattvätt med en Saab 93 Turbo för ett år sedan. Jag insåg halvvägs in att elhissen på passagerarsidan gett upp vilket innebar att rutan inte gick hela vägen upp. Fick snabbt som attan hänga mig över och trycka en tröja mot rutan under tvätten, för att inte få vatten/tvättmedel i hela bilen. Det fungerade sådär kan jag säga men det blev säkert en bra övervakningsfilm. Hädanefter gäller handtvätt ...

Med vänlig hälsning Albin L.

Jag älskar att tvätta bilen! 14 Gasa 9 Bromsa