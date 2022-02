Bekräftat: Enzo Ferraris liv blir film

I stjärnspäckade "Ferrari" kommer vi att kunna följa grundaren av den italienska sportbilstillverkarens liv.

Till vänster: Enzo Ferrari på Italiens Grand Prix 1956. Till höger: Adam Driver, som ska spela bilchefen i den nya filmen ”Ferrari”.

Den amerikanske regissören Michael Mann har till slut fått grönt ljus för sitt mångåriga filmprojekt om den ökänt hetlevrade mannen bakom märket med den stegrande hingsten, rapporterar nyhetssajten Deadline.

Filmen sägs utspela sig under 1957 års olycksdrabbade upplaga av långloppet Mille Miglia och kommer handla om hur Ferrari var i kris och behövde vinna racet.

Flera stjärnor ska att spela i filmen. Huvudrollsinnehavare är Oscarsnominerade Adam Driver, känd från storfilmer som Star Wars och House of Gucci. Han tar över rollen från australiensaren Hugh Jackman, som i sin tur ersatte amerikanen Christian Bale.

Adam Driver lär ha fått rollen efter han spelade den italienske affärsmannen Maurizio Gucci i ovan nämnda film om denne. Mot honom spelar Penelope Cruz i rollen som Enzo Ferraris fru Laura. Studion STXFilms har även bekräftat att Big Little Lies-stjärnan Shailene Woodley ska spela älskarinnan Lina Lardi.

Känt sedan tidigare är att filmens manus baseras på boken "Enzo Ferrari: The Man and the Machine" från 1991 av Brock Yates, mångårig chefredaktör på den amerikanska biltidningen Car & Driver.



Senast den flerfaldigt prisbelönta Michael Mann gjorde en bilfilm var "Le Mans '66" som han var exekutiv producent på.

Den här filmen ser jag fram emot! 18 Gasa 1 Bromsa