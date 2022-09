EU ger grönt ljus för slopad skatt på bensin och diesel

Sverige får slopa skatten på bensin och diesel under en begränsad tid.

På lördag den 1 oktober höjs priset på bensin och diesel eftersom den tillfälliga sänkningen av skatten som infördes den 1 maj upphör.

Under torsdagen blev det klart att EU godkänner Sveriges ansökan om att slopa skatten på bensin och diesel under tre månader. Det kan göra att bensinen blir tre kronor billigare per liter och diesel en krona billigare.

En tillfälligt slopad drivmedelsskatt måste beslutas av riksdagen. Den tillträdande regeringen måste först lägga fram ett förslag till riksdagen. När detta kan ske är inte klart.

Godkännandet kan få stora följder inom EU eftersom även fler länder bett om liknande undantag. När Sverige nu fått grönt ljus kan även fler komma att få det.