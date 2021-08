Sveriges bästa och sämsta långdistans-elbilar

Polestar erbjuder ett bra pris på Ionity via Plugsurfing under bilens första år. Vad abonnemangspriset blir år två är inte klart. Skillnaden mellan att betala 7,45 per kWh eller 3,53 under 500 mils körning med en Polestar 2 AWD är 5 272:– (3 353:– vs 8 265:–). Vi hoppas att man får till ett bra avtal från år två.