Fiat Panda blir eldriven 2023 – släpps som suv och småbil

Fiat-chefen Olivier Francois avslöjar mer om märkets två nästkommande elbilar i en intervju. Båda kan komma att ärva namnet Panda från modellen de väntas ersätta.

Konceptbilen Fiat Centoventi från 2019 ger en föraning om märkets kommande serie av mer bruksiga elbilar, som ska säljas parallellt med den retromoderna 500.

Jättekoncernen Stellantis siktar på att bli "bäst i klassen" på elbilar med samtliga av sina 14 bilmärken. Det inkluderar italienska Fiat, som med det nya mottot "It's Only Green When It's Green for All" har sitt sikte inställt på det lägre prissegmentet.

Just nu har man dock bara en elbil, lilla Fiat 500e, som sedan lanseringen 2020 förvisso är en av Europas billigaste elbilar. Men, redan innan Fiat/Chrysler-koncernen och franska PSA-gruppen gick ihop för att bilda Stellantis ifjol började man arbeta på en till serie elbilar.

Det rör sig om en produktionsversion av crossoverkonceptet Fiat Centoventi (italienska för 120), först visat på Genevémässan 2019. Planen verkar ursprungligen ha varit att den skulle lanseras i år, men nu är det 2023 som gäller menar Fiat-chefen Olivier Francois i en intervju med brittiska Auto Express.

Fiat-chefen Olivier Francois med trendriktig elspark.

Vad namnen på de två bilarna kan tänkas bli vill han inte svara Auto Express, som själva erfar att det rör sig om två versioner av Panda – en kompakt crossoversuv likt dagens modell och en lite mer lågbyggd stadsbil (supermini på engelska).

– Vad som är säkert är att jag nu har möjlighet att hitta på ett nytt namn eller att använda mig av något berömt namn från det förflutna. Jag lutar mer åt det andra, säger Olivier Francois till publikationen.

Den nuvarande generationen av Fiat Panda (här i utförandet Cross) släpptes 2011 och börjar bli gammal.

Oavsett vad namnen blir ska de två elbilarnas märkestillhörighet gå att känna igen på direkten, menar Fiatchefen. Enligt Auto Express kan vi vänta oss två enkla och boxiga men också robusta bilar som lockar mer med sina praktiska egenskaper än sin design (som istället Fiat 500e ska göra). Precis som Centoventi-konceptet, med andra ord.

Vad som inte nämns är om de två pandorna likt konceptbilen endast kommer erbjudas i en färg. En av idéerna med Fiat Centoventi var dess enkla, modulära konstruktion som då, 2019, enligt Fiat skulle gå att byggas om efter smak och behov – lite som den tyska elektriska mini-folkabussen XBUS, med andra ord.

