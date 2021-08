Premiär: Morgan Plus Four CX-T – byggd för äventyr

Brittiska Morgan överraskar med en offroad-anpassad version av sin tvåsitsiga cab Plus Four som ska byggas i en mycket begränsad upplaga.

Morgan Motor Company är nog kända för många som den tillverkaren av den motorcykelmotoriserade 3 Wheeler som likt deras bilar (med fyra hjul) sett mer eller mindre sett likadant ut sedan 1930-talet.

Men de senaste åren har det faktiskt hänt rätt mycket under skalet på Morgans bilar. 2019 lanserade man en helt ny modell, tvåsitsaren Plus Six med en BMW B58-turboradsexa och ett helt nytt chassi i aluminium istället för stål (men förstås fortfarande med förstärkningar i askträ som traditionen kräver) kallat CX.

Ifjol gick även dess (storleksmässiga) lillebror Plus Four (tidigare kallad +4) över till det nya CX-chassit och fick med BMW:s 2,0-liters turboradfyra B48 på 258 hästkrafter.

Äventyr över land

Tillsammans med företaget Rally Raid UK, som annars brukar bygga tävlingsbilar för det anrika Dakar-rallyt, har Morgan nu tagit fram en specialversion av Plus Four som anpassats för terrängkörning: CX-T.

Ett oväntat drag, får sägas, även om Morgan hävdar att inspirationen tagits från tidigt i märkets 111-åriga historia. Under 1900-talets tidiga hälft var trots allt asfalterade vägar inte nödvändigtvis normen och många tävlingslopp kördes därmed i både grus och lera.

Motorn har lämnats orörd och likaså den 6-växlade manuella lådan. Den bakre differentialen är däremot nu av samma sort som på BMW:s fyrhjulsdrivna xDrive-bilar och har tre distinkta körlägen; Det första heter Road som låter diffen helt olåst. Nästa är All-Terrain som ger en 45-procentig låsning och till sist finns All-Terrain Extreme som låser diffen helt så att lika mycket vridmoment skickas till båda bakhjulen.

En hel drös olika skyddsplåtar och förstärkta chassikomponenter har också monterats av Rally Raid som kommer göra slutmonteringen på samtliga Morgan Plus Four CX-T som byggs. Bland annat ökar man frigångshöjden till 230mm med hjälp av coiloverstötdämpare från tillverkaren EXE-TC.

Rally Raids underredsskydd består av fyra skyddsplåtar och ett nytt avgassystem som anpassats för att ge bilen maximal markfrigång.

Sugen? Då gäller det att passa på. Endast åtta stycken Morgan Plus Four CX-T ska byggas. Exklusivitet kostar förstås och prislappen blir därmed 170.000 brittiska pund, eller ungefär 2 miljoner kronor, plus moms.

Eftersom det rör sig om en brittisk biltillverkare fick för övrigt Henry Catchpole och Carfection självklart förtur på att provköra Plus Four CX-T. Det (som vanligt) mycket välgjorda avsnittet som resulterade ser du här nedan:

