Premiär: Eldrivna Volvosyskonet Zeekr 001 – Fast vänta, är det inte en Lynk?

Koncernkollegorna på Lynk & Co verkar ha blivit snuvade på sin konceptbil. Nu visar nämligen ägarna Geely istället upp konceptbilen Zero EV som det nya syskonmärket Zeekrs första modell: 001.

Zeekr 001. I bakgrunden det nya bilmärkets logotyp.

Geely visar nu upp produktionsversionen av Lynk & Co Zero EV som bygger på koncernens nya elbilsplattform SEA. Men istället för Lynk & Co ska den nu bli det nyligen lanserade premiumelbilsmärket Zeekrs första modell: Zeekr 001.

Till skillnad från Geelykoncernens nuvarande premiumelbilsmärken Polestar, Geometry (och snart även Volvo) ska Zeekr locka till sig yngre köpare – bokstaven "Z" i namnet ska stå för generation Z (födelseår 1995–2012). Just Zeekr 001 ska enligt tillverkaren vara inspirerad av "geeks", vilket man definerar som "de som är fixerade med och har omfattande kunskap om teknik".

Formen är helt oförändrad men pryds nu med Zeekrs emblem och namn istället för Lynk & Co:s. Det rör sig om en crossover med coupéliknande linjer och luftfjädring – markfrigången ska gå att justera från 117 mm till 205 mm.

Geely kallar för sin del bilen för Kinas första elektriska "shooting brake", en titel som man lär gå miste om utifall Porsche hinner börja rulla ut Taycan Cross Turismo till kunder i landet innan 001:s planerade leveransstart i oktober 2021.

Man utlovar även en duktigt lång räckvidd på 700 km, om än utan att specifiera hur den siffran mätts. I Kina används inte EU:s WLTP-norm för räckviddstest. Det lär i alla fall gälla det större utav de två olika batteripaketen, 86 eller 100 kWh, som erbjuds till 001.

Zeekrs bilar ska erbjudas med batterihyra, en affärsmodell som Renault tidigare använde i Sverige.

Zeekr 001 är 4,97 meter lång, 2 meter bred och 1,56 meter hög. Hjulbasen är på 3,01 meter. Enligt Geely ska bilens bagageutrymme kunna svälja hela 2.144 liter, men även där är man luddig. Förmodligen gäller den siffran när baksätet är nedfällt.

En nämnvärd teknisk finess är att Zeekr 001 med hjälp av ansiktsigenkänning ska kunna upptäcka när föraren närmar sig bilen och ställa in rätt förarprofil. Om den funktionen kommer finnas kvar när bilen lanserars i Europa och Nordamerika 2022 återstår att se.

Prestandamässigt ska Zeekr 001 kunna avklara 0 – 100 km/h på 3,8 sekunder. Den har två elmotorer – en fram och en bak – som tillsammans levererar ett vridmoment på 768 Nm. Toppfarten ska vara 200 km/h.

Bygger eget laddnätverk

Zeekr lanseras i Kina senare i år. Enligt Geely ska märket dessutom "göra en Tesla" och bygga sitt eget laddnätverk i landet. Till slutet av 2023 är planen att ha 2.200 stationer med "mer än 20.000" laddare i landet.

De effektstarkaste av dessa ska kunna leverera hela 360 kW. Geely menar att Zeekr 001 ska kunna laddas för 120 km räckvidd på endast 5 minuter med en sådan.

Det antyds med andra ord att Zeekr 001 också ska kunna ta emot en så pass hög laddeffekt, något som inte riktigt rimmar med de tidigare uppgifter som Geely delat för SEA-plattformen.

För att klara 360 kW skulle bilen troligtvis behöva ha en 900-voltsarkitektur. SEA har tidigare sagts använda en 800-voltsarkitektur likt den kroatiska Rimac utvecklat åt både Volkswagengruppen och Hyundai. Lucid Air ska klara upp till 300 kW laddning med sin 800-voltsarkitektur.

Prislappen i Kina blir motsvarande drygt 400.000 kronor i kinesiska yuan, exkluderande batterihyra. I köpet ingår även ett litet delägarskap i företaget som Geely kallar för ett "startupbolag" inom sin koncern. Man går själv in med drygt 2,6 miljarder kronor i projektet.

För att sälja bilen, som endast ska gå att köpa på nätet, ska Zeekr öppna 100 butikslokaler i Kina i år.

