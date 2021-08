Lamborghini Countach återuppstår som V12-hybrid med 800 hk

Lamborghinis ikoniska V12-sportbil ska göra comeback, meddelar Lamborghini. Enligt en läcka blir det en V12-hybrid med 800 hästkrafter som ska tillverkas i en begränsad upplaga.

Som vår krönikör, den rekordflitige Lamborghini-föraren Peter Ternström, skrev i mars så är det Lamborghini Countachs 50-årsjubileum i år. Den kantigt formgivna superbilen som prytt så många pojkrumsväggar genom åren visades nämligen först upp för världen den 11 mars 1971 på Genèves bilsalong.

Det måste förstås firas och sedan tidigare är det klart att en officiell Countach-utställning ska hållas under årets bilutställningsvecka i Monterey med start 15 augusti.

Lagom till det har nu Lamborghini delat en teaserbild (se ovan) och video i sociala medier med texten "Den nya Lamborghini Countach kommer".

We make dreams come true. We did it with the classic Countach in the 1970s. And we’re doing it again. The new Lamborghini Countach is coming. ​#Lamborghini #Countach pic.twitter.com/nXctgIuyqe