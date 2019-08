Experten: Därför satsar Volvo på mildhybrider

EU:s tuffa utsläppskrav

• Från 2021 får biltillverkarnas genomsnittliga utsläpp för nya modeller i EU vara högst 95 gram per kilometer. Regleringarna börjar fasas in från nästa år. Om en biltillverkares snittutsläpp överstiger 95 gram måste de betala ett bötesbelopp om 95 euro per gram och bil som överstiger gränsen.

• För att ge incitament till energisparande teknik och lågutsläppsbilar får biltillverkarna utsläppskrediter för så kallade "miljöinnovationer". En såld bil som släpper ut mindre än 50 gram per kilometer räknas enligt bonussystemet som två bilar år 2020, 1,67 bilar 2021 och 1,33 bilar 2022.

• Biltillverkare kan också samarbeta och lägga samman sina bilmodeller så de tillsammans kan nå under utsläppsgränsen. Det här utnyttjar till exempel Tesla, som säljer utsläppscertifikat till Fiat/Chrysler.

• Nischade biltillverkare som säljer få bilar är helt eller delvis undantagna från utsläppskraven.