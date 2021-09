Då kommer Polestars nya modeller – Precept blir 5

I samband med sin amerikanska börsnotering har Polestar nu avslöjat mer om sina kommande modeller. Bland annat blir Polestar Precept nu Polestar 5.

Polestar värderas lika högt som Volvo trots att man bara byggde 10.022 bilar under 2020 och 9.363 bilar under årets fösta sju månader – medan Volvo tillverkade 661.713 bilar i fjol.

Polestar gick också med förlust och man beräknas inte nå nollreslutat förrän om tre-fyra år, samtidigt som Volvo tjänade över åtta miljarder i fjol.

Vad är det som gör att Polestar trots det värderas lika högt som Volvo? Svaret är givetvis de framtida modellerna och det "elektriska varumärket". Men samtidigt kan man tycka att Volvos värdering är låg eftersom man kommer att tillverka fler elbilar 2025 än Polestar.

Om den här värderingen är rimlig eller rätt kan bara framtiden utvisa.

Så, vilka bilar har Polestar på gång och när kommer de? Och hur ser försäljningen ut i världen, för Polestar? Svaren på dessa frågor kommer i den här artikeln. Vi börjar med de nya modellerna:

Polestar 3

Redan nästa år ska den nya Polestar 3 visas, en eldriven lågbyggd suv för fem personer. Den bygger på samma SPA2-plattform som kommande Volvo XC90, vilket är en "blandplattform" som kan husera både elbilar och laddhybrider. Bilen ska till att börja med byggas i Volvos USA-fabrik.

Bilen blir fyrhjulsdriven och ska vara avsevärt mycket sportigare än Volvo XC90. Prisnivån ska ligga runt Porsche Cayenne, det blir alltså en lyxig och sportig crossover.

Polestar 4

I mitten, under täcket, ska Polestar 4 dölja sig. Till höger 3.

Siffrorna eller om vi ska kalla de "namnen" i Polestars modelpalett har ingenting att göra med bilarnas storlek, utan när de kommer. Det här betyder, vad vi förstår, att man inte kommer bygga upp ikoniska modeller med samma namn, ersättaren till dagens Polestar 2 kan mycket väl komma att hela Polestar 7 …

Nummer 4 är både mindre och billigare bil än 3:an, och siktar in sig på konkurrenter som VW ID.4. Om Polestar 3 ska kosta från cirka 800.000 kronor ska 4 starta på cirka 550.000 – 600.000:-.

Polestar 4 lär bli lägre och mer aerodynamisk, och förmodligen ha lite mer coupéstuk än storebror. Vd Thomas Ingenlath har talat om att Polestar 4 kan bli Polestars version av Volvos C40 – men med modernare teknik och mer aerodynamisk och minimalistisk design.

Det talas om fyrhjulsdrift och en effekt på 402 hk, vilket är densamma som dagens Volvo XC40 Recharge Twin. Men det är osannolikt att man använder samma drivlina eftersom Volvo är i full färd med att utveckla egna elmotorer. Det är inte sannolikt att bilen hinner få Volvos egenutvecklade batterier.

Bilen kommer förmodligen lanseras under 2023.

Polestar 5

Polestar Precept.

Vad som började som en konceptbil håller nu på att utvecklas till märkets modernaste bil, med en dedikerad elbilsplattform och riktigt avancerad och hållbar teknik.

Det handlar givetvis om konceptbilen Precept, som är en lågbyggd futuristisk halvkombimodell – som fick väldigt mycket uppmärksamhet när den visades förra året. Produktionen lär starta under 2024 och ska ske i Kina.

Polestars produktion idag

Laddhybriden Polestar 1 har inte blivit någon storsäljare.

Så till Polestars produktion av bilar. I år är siktet ställt på 29.000 bilar och 2025 är de officiella målet 290.000 bilar.

Men mål är mål och fakta är fakta. Enligt sajten EV-volumes data ser det ut så här:

Polestars försäljning 2020

Europa Kina USA Totalt Polestar 1 91 25 1 117 Polestar 2 9.751 343 10 10.104

Polestars försäljning 2021 (januari–juli)

Europa Kina USA Totalt Polestar 1 37 2 14 53 Polestar 2 8.555 275 480 9.310

Eftersom vi inte har några försäljningssiffror för Polestar 1 för 2019 är det svårt att veta hur många "Ettor" som verkligen har byggts. Men det känns osannolikt att det såldes en bra bit över 1.000 stycken under 2019, särskilt eftersom det sades att man skulle bygga 500 bilar per år, under tre år.

Klart är nog att det inte är en försäljningssuccé, vilket heller aldrig var meningen, och att den som har en Polestar 1 verkligen äger en unik bil!